La oposición censura el “endeudamiento exagerado “ de las cuentas de A Illa

Juan José González Vázquez, portavoz del Partido Popular, destaca el hecho de que “este Concello partía hace cuatro años de una situación de endeudamiento cero, pero ahora tenemos un adeuda escriturada de 1,8 millones de euros, lo que significa que, para hacer la plaza de O Regueiro, se ha empeñado el Concello, una situación que se va a arrastrar durante mucho tiempo”. Solo con el incremento que ha experimentado el Euribor, González Vázquez asegura que “las amortizaciones anuales van a incrementarse en más de 50.000 euros, unos gastos que no se corresponden con los ingresos que tiene este Concello”. A esa situación también contribuye que “el Concello esté asumiendo obras que no son de su competencia, como las que se han ejecutado en A Sapeira con fondos propios para lavarle la cara a Costas, que era el ente que debía acometerlas”.

El conservador asegura que “la deuda va disparada y el gasto corriente se incrementa sin ningún tipo de control, a lo que se suma la falta de inversiones municipales.

De similar opinión es el edil del BNG, David Mochales. El nacionalista reconoce que “vemos un gasto corriente disparado, directamente relacionado con el mantenimiento de los edificios públicos, algo recogido por los informes de Secretaría”.

En lo que respecta a las inversiones, Mochales detecta “una total falta de ideas, parece que gastaron la poca motivación que tenían en una serie de obras electoralistas que se finalizarán en las próximas semanas”. La formación nacionalista respalda las aportaciones a las asociaciones y entidades, “pero una subida de 70.000 euros en dos años da que sospechar de la existencia de un claro electoralismo al hacerlo a ojo y sin mucho sentido, más allá de vender algún favor político”.

El Partido Popular va a reclamar una sesión extraordinaria para analizar los gastos que se realizaron en la fiesta del 25 aniversario del Concello de A Illa. Los conservadores quieren celebrar esa sesión para reprobar lo que califican de “auténtico despilfarro”, además de asegurar que no se utilizaron los procedimientos adecuados que debe seguir una administración pública para financiar un evento de esas características. Dejan entrever a ese respecto que incluso habría varios reparos de Intervención con respecto a esos gastos que vendrían a sumar a la “política de despilfarro que ha puesto en marcha el PSOE en los últimos tiempos”, explican.

Centro de Usos Náuticos y EDAR de Testos





A pesar de llevar años construido, el Centro de Usos Náuticos todavía carece de muchos servicios, especialmente para el club de piragüismo, cuyo hangar se encuentra infrautilizado debido a la carencia de un buen número de elemntos claves para esa actividad. Los conservadores interpelaron el pasado jueves al alcalde sobre esta cuestión, recordando que, el pasado verano, acudió al club el secretario xeral para o Deporte, Xosé Ramón Lete Lasa, donde se comprometió a acabar con esas deficiencias. Para cumplir con su palabra, los responsables del Deporte de la Xunta necesitaban que el club presentase un documento con sus necesidades y que lo hiciese a través del Concello. “El club lo hizo, la Secretaría Xeral para o Deporte continúa esperando, por lo que apunta a que ha sido el Concello el que, después de siete u ocho meses, todavía no ha hecho los deberes”. Otra cuestión que se puso encima de la mesa en el último pleno fue la construcción de una Estación depuradora de Augas Residuais (EDAR) en las inmediaciones de Testos, una obra que iba a acometer el Estado para paliar posibles vertidos que se han localizado en la zona sur de A Illa. Sin embargo, el excesivo coste de la obra “ha provocado que todo se encuentre en punto muerto y no se hayan solucionado los problemas”. Por último, los conservadores también se hicieron eco de la situación de un camino vecinal en la zona de O Lagartiño que no fue incluido en el PXOM por error, una circunstancia que está provocando graves contratiempos a un vecino.