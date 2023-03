Los bateeiros logran su objetivo: concienciar a la sociedad y más zonas de mejilla

Los bateeiros pueden desatar amor y odio, pero nunca indiferencia. Y si de algo no hay duda es de que todo lo que hacen tiene una enorme repercusión en la comunidad, ya que se trata de uno de los motores económicos más importantes de Galicia: 139 millones de euros facturados en 2021. ¡Y eso que el molusco se paga a precios irrisorios!

De ahí la trascendencia de la campaña que han puesto en marcha los bateeiros para defender su derecho histórico a recoger mejilla en el litoral gallego; una reivindicación que ya no pasa desapercibida a nadie.

La reacción de Mar

Y de ahí, también, que hayan conseguido convencer a la Xunta. O eso parece, ya que desde la Consellería do Mar comunicaron ayer que convocarán al sector la semana que viene para comunicarle la apertura de nuevas zonas de extracción de cría, lo cual podría calmar los ánimos y zanjar el conflicto generado.

Todo ello en un capítulo más en la histórica “guerra de la mejilla”, que enfrenta a los bateeiros con los percebeiros y sus cofradías. Y, desde hace un año, también con la Xunta, dado que Mar les limitó las zonas de recolección de la mejilla, es decir, la semilla o cría de mejillón que precisan para sus viveros flotantes.

Medidas de presión

Pero los mejilloneros se resisten a aceptar las restricciones, de ahí las medidas de presión ejercidas ya, y las que están por venir.

Ayer, sin ir más lejos, volvían a reunirse para decidir los siguientes actos reivindicativos a poner en marcha para presionar a la Xunta y al PP. Algo que va a depender de lo que les anuncie Mar la semana próxima.

Sucedía después de que el jueves volvieran a colapsar Santiago con sus vehículos y remolques. Y después de que la Plataforma en Defensa da Cría recurriera a las redes sociales para movilizar a bateeiros, depuradores, comercializadores, cordelerías, transportistas y todo aquel que tenga algo que ver con el mundo del mejillón.

#freemexilla

Dicho colectivo les pide, al igual que se lo pide al conjunto de la sociedad, que graben vídeos con el hashtag “freemexilla” (#freemexilla) para usarlos como muestra de apoyo al sector acuicultor.

Vídeos de menos de un minuto para hablar de la cría y de las consecuencias de su escasez. “Hablar con los vecinos, en los bares y en los comercios para que todos graben vídeos diciendo que sin mejilla no hay mejillón, y que sin mejillón no hay futuro”, arengan a la sociedad desde la citada plataforma.

Si la campaña de este año va a ser complicada, mucho más lo será la del año que viene si no podemos ir a las piedras a recoger mejilla Iria - Bateeira en A Illa

Sin insultos

La misma que pide que en esos vídeos no se insulte a nadie, y menos a los “compañeros del mar”, en clara alusión a los percebeiros que constituyen parte del problema, ya que en su momento fueron ellos, y sus cofradías, los que presionaron a la Xunta para que impida el acceso de los mejilloneros a las rocas donde conviven percebes y mejilla.

Pero tampoco quieren que se insulte a los políticos, pues “una cosa es pedir dimisiones y otra es insultar”, argumenta la plataforma.

"Ganarnos a la opinión pública"

De lo que se trata, remarca, es de “ganarnos a la opinión pública hablando sobre el problema que tenemos y reivindicando nuestro derecho a convivir en las piedras”.

O nos pagan por no trabajar o tendrán que dejarnos ir a la cría para tener mejillón, ya que ahora mismo nuestras bateas están vacías Pimpollo - Bateeiro de A Illa

Y desde este instante el #freemexilla empezó a moverse en las redes sociales. Lo utilizó, por ejemplo, Iria, una bateeira de A Illa que se ha sumado a la campaña con un vídeo en el que muestra que su batea está vacía, y en el que pronostica que “si la campaña de este año va a ser complicada, mucho más lo será la del año que viene si no podemos ir a las piedras a recoger mejilla”.

Cuerdas colectoras

Explica que “la conselleira nos da la opción de meter cuerdas de pesca (colgar cuerdas colectoras), pero me pregunto qué hacemos los que tenemos bateas en las que no caben esas cuerdas”.

Para terminar diciendo que “lo que queremos es seguir yendo a las piedras para trabajar como lo hicimos siempre”.

Hija y nieta de bateeiros

Apela así por un futuro al que también se aferra Olaia, una niña de A Illa de Arousa que se presenta como “hija y nieta de bateeiros” y que, subida a la cubierta de un barco auxiliar de acuicultura, demanda “que mis padres puedan ir a las rocas a coger mejilla, como hizo mi abuelo toda la vida”.

Y no solo eso, sino que, situada al lado de una máquina encordadora de cría, muestra sus deseos de “querer ir a las piedras a recoger mejilla” en el futuro. Para terminar exclamando: “Free mexilla”.

El veterano Pimpollo

Mucho mayor que ella es Pimpollo, un veterano bateeiro de A Illa que interviene en la campaña con un vídeo filmado en el puerto para mostrar los barcos de acuicultura amarrados y decir a la conselleira que “si no levanta el secuestro de la cría, estos barcos tendrán que vivir de algo, porque además de bateeiros somos marineros y tendremos que dedicarnos a otros oficios, o bien hacer como lo de Bueu y pedir una ayuda económica para compensar la pérdida de mejilla y de trabajo”.

Lo que quiere decir es que “o nos pagan por no trabajar o tendrán que dejarnos ir a la cría para tener mejillón, ya que ahora mismo nuestras bateas están vacías”.

Y así, mostrando los viveros que se ven desde O Xufre, explica que “no se trata de un problema exclusivo de A Illa, sino que lo mismo sucede en Rianxo, A Pobra y demás puertos que se dedican al mejillón”.

"No queremos ir a robar"

Es decir, localidades bateeiras donde estos trabajadores del mar “queremos seguir trabajando y no tener que ir a robar para vivir”, sentencia el curtido mejillonero isleño antes de asumir que se encuentra ya en la recta final de su vida laboral, pero sabedor, también, de que sus hijos y los hijos de tantos otros productores quieren dedicarse a este sector “y necesitan tener mejilla” para poder hacerlo.

Preocupación que comparte David Oliveira, bateeiro de Vilaxoán (Vilagarcía) que se suma a la campaña reivindicativa del sector acuicultor con otro vídeo.

En su caso, para decir que “estamos teniendo un problema muy grave, ya que hay poca y aún por encima no nos dejan ir a donde la hay”.

Mostrando imágenes del puerto vilaxoanés con barcos de acuicultura amarrados, indica que los bateeiros “no sabemos qué va a ser de nosotros en el futuro; no sabemos de qué vamos a vivir si no se libera la mejilla que está secuestrada por la Consellería do Mar”.

Estamos teniendo un problema muy grave, ya que hay poca y aún por encima no nos dejan ir a donde la hay David Oliveira - Bateeiro de Vilaxoán (Vilagarcía)

En su vídeo alude a los bateeiros de puertos como “Vilaxoán, Vilanova, A Illa, Rianxo, A Pobra o Cabo de Cruz”. Pero explica que no solo ellos tienen “un problema”, sino también “toda la cadena de valor del mejillón”.

Empresas

Se refiere a las empresas que, directa o indirectamente, viven de este producto. Las mismas que se suman también a la campaña “Free mexilla” para solidarizarse con los productores.

Es el caso, por ejemplo, de Recinet Salnés S.L., una empresa asentada en Vilanova que está especializada en la fabricación y distribución de productos para el cultivo del mejillón y la acuicultura.

En nombre propio, y en representación de sus proveedores nacionales e internacionales de materia prima, como algodón, nylon, redes de pesca, palillos, cabos, cadenas y demás Recinet quiere mostrar su apoyo al sector mejillonero, ya que “somos muchas familias las que dependemos de ellos”.

Sectores implicados

Incluidos “transportistas, agentes de aduanas, navieras, gruistas, talleres, torneros y demás empresas”, explica.

“Por eso pedimos a nuestro presidente, Alfonso Rueda, que medie para que este gran problema llegue a su fin”, sentencia la citada empresa.

Y no es la única que opina así, ni mucho menos. También se solidarizan con el sector productor en Dragados Osmar y Servicios Marítimos Cuico, firmas con puerto base en Cambados y conocidas por realizar todo tipo de trabajos en obras marítimas, tales como dragados, perforaciones, voladuras, inspecciones en diques y emisarios y, sobre todo, tareas de reparación y mantenimiento de bateas.

No se ven barcos

A bordo del barco “Cuico”, Manuel Cernadas, su gerente, muestra su pesar mientras navega por las Rías Baixas y constata que buena parte de las bateas están vacías, a la espera de disponer de cría que encordar.

“Estoy preocupado porque llevo navegando cuatro o cinco horas, entre Vigo y la ría de Arousa, y no hemos visto ni la primera embarcación recogiendo cría”, reflexiona.

Pero también preocupado “porque vemos demasiadas bateas vacías y a la gente temiendo por su futuro; como también tememos nosotros, que pertenecemos a una empresa de reparación de bateas”.

Desde el monte

Y en idéntica situación se encuentran “los que talan los árboles en los montes para hacer bateas, los transportistas que trasladan esa madera, los encargados de construir los viveros y, en definitiva, todos los que estamos relacionados con el mejillón y ahora mismo tenemos un pie en tierra y el otro sobre un precipicio”, argumenta el gerente de Servicios Marítimos Cuico.

El mismo que reclama a los dirigentes políticos “que resuelvan este problema cuando antes” para dar una respuesta satisfactoria a las decenas de miles de personas que trabajan en “conserveras, talleres de motores marinos, astilleros, cordelerías, depuradoras” y todo tipo de empresas que, de un modo u otro, viven del mejillón.

“Mucha más gente de la que algunos se imaginan”, espeta Manuel Cernadas.

“Todos ellos necesitan una solución urgente porque no pueden seguir con el futuro en el aire, de ahí todo nuestro apoyo a un sector bateeiro que genera riqueza y empleo en Galicia”, sentencia el responsable de Dragados Osmar.

Políticos

Preocupación compartida por numerosos políticos de distintos partidos políticos que han querido sumarse al #freemejilla. Tales como Constantino Cordal de Somos Cambados y primer teniente de alcalde en la villa del albariño, que lo es, también, del mejillón.

“El sector del mejillón atraviesa una situación desesperante porque la Xunta impide recoger mejilla, cuando todo el mundo sabe que sin esa cría no se pueden encordar las bateas y no se puede lograr mejillón comercial”, reflexiona el político cambadés.

El mismo que reseña que este problema “no solo afecta a los bateeiros, sino también a depuradoras, cocederos, conserveras, comercializadores y muchas familias que dependen del mejillón”.

Razón por la cual, “exigimos una solución a este conflicto por parte de la Consellería do Mar para que nuestras familias cambadesas que dependen del mejillón puedan vivir tranquilamente”, manifiesta Tino Cordal.

A cuya petición se suma la de Cambados Pode, otro de los grupos que muestran su preocupación por la “crisis de la mejilla” y sus repercusiones “en la economía local y comarcal”.

José Ramón Abal, su portavoz, esgrime que “productores, conserveros, cocederos, depuradores y empresas de transporte y suministros se enfrentan a una enorme caída de producción de mejillón debido a un incomprensible cambio en el reglamento por parte de la Administración”.

Estoy preocupado porque llevo navegando cuatro o cinco horas, entre Vigo y la ría de Arousa, y no hemos visto ni la primera embarcación recogiendo cría Manuel Cernadas - Servicios Marítimos Cuico

Como puede verse, son muchas las alusiones a todo tipo de sectores que, directa o indirectamente, dependen del mejillón.

Farmacias

De ahí que #freemexilla llegara también a las farmacias. De ahí el vídeo de Mónica, que se presenta como una farmacéutica que también vive del mejillón porque abastece a los bateeiros con “sus botiquines, medicinas y productos sanitarios de todo tipo”. Por lo que proclama: “Dejémoslos continuar con su vida porque llevan décadas faenando sin hacer daño a ninguna especie”.

Frente a estos y otros muchos posicionamientos, la Xunta anunciará la semana que viene la apertura de nuevas zonas de cría, tal y como se indicaba al principio de esta información y avanzaba el jueves el presidente, Alfonso Rueda.

Una apertura de zonas que se suma a otras medidas de apoyo al sector ya anunciadas el martes por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, cuando compareció en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo del Parlamento.

Lo hizo a petición propia, para dar cuenta de las medidas adoptadas por la Consellería do Mar para favorecer el acceso del sector bateeiro a la mejilla y “facilitar su labor”.

130 kilómetros

Por eso recordó que “se pusieron a su disposición más de 130 kilómetros adicionales de costa para la extracción de cría y, de acuerdo con el sector, se evalúa el uso de las bateas de reparqueo y de cultivo de ostra para la colocación de cuerdas colectoras” con las que captar mayor cantidad de semilla.

Son, más concretamente, 120 kilómetros de nueva superficie para la extracción de cría en espacios portuarios “en los que hay constancia de su presencia y donde puede ser explotada, siempre y cuando se haga previa solicitud y no se interfiera en la actividad de los puertos ni suponga un riesgo en materia de seguridad”.

De O Grove a Cangas

A esa superficie se suman las nuevas zonas de extracción autorizadas en el litoral de Aguiño (Ribeira), Baiona, Bueu, Cangas y O Grove, que suman unos 12 kilómetros de costa.

Se trata, en consecuencia, de “130 kilómetros adicionales para recoger cría que superan por sí solos al conjunto de las zonas reservadas a la explotación exclusiva de percebe”, apostillan en Mar.

Menos mejillón para desove

Donde son conscientes de que haberse elevado en un 50% la producción de mejillón pequeño en los últimos años, hace que cada vez sea necesaria más cría para poder producir molusco comercial, ya que al sacarse antes de las cuerdas los individuos en edad reproductora son menos, y el desove disminuye.

De ahí que se busquen nuevas vías para obtener cría, incluso estudiando permitir que las embarcaciones auxiliares de acuicultura que se emplean de forma regular puedan moverse entre rías para facilitar el desplazamiento y la labor diaria de los bateeiros, siendo esto algo que se estudia con la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Estado.

Autónomos

También ante el Gobierno de España, e este caso por medio del Instituto Social de la Marina (ISM), se negocia la posibilidad, a petición de dos de las entidades representativas del sector bateeiro, de que trabajadores autónomos del mar puedan recoger mejilla para los bateeiros.

Eso sí, formalizando previamente un contrato de trabajo con los titulares de las bateas.

Y eso no es todo, sino que la Xunta trabaja en “un plan de largo recorrido que incluye acciones de investigación con las que mejorar la captación y producción de semilla, tratando de conocer mejor la abundancia de cría existente en las costas gallegas, avanzar en su captación e impulsar su producción en hatcheries”, insiste Antonio Basanta.

El sector del mejillón atraviesa una situación desesperante porque la Xunta impide recoger mejilla, cuando todo el mundo sabe que sin esa cría no se pueden encordar las bateas y no se puede lograr mejillón comercial Celestino Cordal

Antes de hacer hincapié en que “el compromiso de la Xunta con la búsqueda de alternativas para abastecer de mejilla a los productores y reducir su dependencia del recurso procedente de los bancos naturales, queda patente al comprobar que están en marcha alrededor de una decena de proyectos de investigación por un importe de casi 2 millones de euros”.

Pero también en “el desarrollo de proyectos para mejorar la operativa del sector, por ejemplo con una aplicación digital para la tramitación de las autorizaciones o la emisión automática de documentos de transporte e inmersión, lo cual contribuirá a disponer de mejores datos sobre la extracción y producción de semilla que propicien una mejor gestión del recurso”.