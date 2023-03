Calma tras la tormenta política en Ribadumia

La Diputación y el Ayuntamiento de Ribadumia invertirán más de 700.000 euros en una obra que el municipio lleva esperando desde hace mucho tiempo, como es la reurbanización de la calle Condesa y el entorno del colegio Julia Becerra Malvar, que actualmente presenta graves deficiencias de seguridad vial. El gobierno municipal aprobó en el pleno de anoche la firma de un convenio con la institución provincial para llevar a cabo la obra. La Diputación aporta el 70 por ciento de la financiación (casi medio millón de euros), y el Ayuntamiento el porcentaje restante.

El alcalde, David Castro, explicó que se trata del proyecto que ocupa el lugar del que en su momento se presentó a los Reacpon, y que entonces la Diputación denegó. Pero el Ayuntamiento jamás renunció a la iniciativa, al considerarla vital para la seguridad vial de los escolares y sus familias y para el desarrollo urbanístico de Barrantes, y finalmente se llegó a un acuerdo entre las dos partes.

La actuación incluye la construcción de aceras y de pasos de peatones elevados, y se habilitarán zonas de estacionamiento, algunas de ellas específicas para autobuses. “Es un proyecto clave para este Ayuntamiento”, aseveró David Castro. Además, indicó que el convenio contempla que varios viales que actualmente dependen de la Diputación pasen a ser municipales.

Este fue el asunto de mayor calado de la sesión plenaria de anoche, pero todas las miradas estaban puestas en la bancada del gobierno por otro motivo. El temblor sísmico político causado en primer lugar por el anuncio de la integración de la cúpula de Independientes por Ribadumia en el Partido Popular y, acto seguido, por la renuncia a sus responsabilidades de gobierno de dos concejalas del equipo de David Castro sobrevoló en todo momento la sesión.

Pilar Martínez y Mar Moimenta, que en ocasiones anteriores ocupaban algunos de los asientos más próximos al alcalde, ayer se sentaron en el extremo de la mesa ocupado por los Independientes. Eso sí, no hubo ruptura alguna en el sentido del voto. En el caso de la reurbanización de A Condesa, de hecho, ambas ediles participaron activamente en el proyecto.

Valoración de Enrique Oubiña

El edil de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, se muestra muy crítico con la actitud tanto de Castro como de las dos concejalas que renunciaron a sus cargos. En el caso del alcalde, considera que su paso al PP, “confirma sus ambiciones sin medida”, y que lo más correcto hubiese sido que dimitiese en vez de hacer campaña, “abusando de su posición de poder”.

En lo que respecta a las ediles, Oubiña considera que sus renuncias son “en diferido, fuera de tiempo y bastante falsas”. Cree que deberían haber dejado sus actas o pasarse al grupo mixto, puesto que en su opinión, al no hacerlo así, “están apoyando la campaña de David Castro en el PP (...) en la práctica, lo suyo es una cuestión de imagen pública personal, no ideológica”. El representante de Somos no asistió al pleno de ayer por motivos laborales.