¿Ha conseguido O Salnés frenar a la plaga del picudo?

No se tiene constancia de cuando apareció en la comarca de O Salnés, pero el picudo rojo se ha convertido en una de esas batallas que han liberado las administraciones municipales con mayor intensidad para evitar que acabase con las palmeras, especialmente aquellas de la variedad Phoenix Canariensis. Casi tres lustros después de haber detectado su presencia, las administraciones locales reconocen haberla perdido y la mayor parte de ellas han decidido no continuar con los costosos tratamientos, que se han mostrado ineficaces, y apuestan por sustituir las palmeras afectadas por otras especies ornamentales. De hecho, la mayor parte de los ejemplares de esta especie han desaparecido de todos los jardines y no entra en las previsiones de los técnicos municipales seguir apostando por ellas como elementos ornamentales.

Palmeras emblemáticas como las que se encontraban ante los consistorios de Cambados o Vilagarcía son ya historia debido a la actividad de este pequeño insecto que ha erradicado a casi todos los ejemplares que había en la comarca. Uno de los primeros municipios en los que se constató la presencia del picudo rojo en las palmeras fue el de Vilagarcía, donde se llegaron a sacrificar las dos enormes palmeras que se encontraban en la plaza de Ravella. Diego García, edil de Parques e Xardíns, recuerda que esas dos fueron “las más emblemáticas por su gran porte y por estar asociadas a la imagen de la propia casa consistorial, pero el picudo ha ido llevándose por delante todas y cada una de las que teníamos hasta reducirlas hasta cuatro o cinco”. De ellas, una ya tiene todos los síntomas de estar afectada por el insecto y se está tratando de aguantarla “pero va a resultar muy complicado”. Quedan algunas en el parque de A Compostela, donde el Concello va a realizar un estudio de toda la arboleda, palmeras incluidas, para conocer cual es su estado de salud, si existen indicios de la presencia de alguna plaga o si es necesario efectuar algún tipo de tratamiento a alguno de los ejemplares. Cambados es otro de los municipios donde la población de palmeras era muy numerosa en espacios públicos, pero ha quedado totalmente diezmada. Xurxo Charlín, edil del grupo de gobierno lamentaba que “todos los esfuerzos que pusimos por tratar de salvar las palmeras fueron vanos, no han funcionado los tratamientos y nos hemos visto obligados a cortarlas y sustituirlas; si los particulares no colaboraban, resulta imposible acabar con esta plaga”. Un ejemplo de ello es el conocido como paseo das Palmeiras de Cambados, perteneciente a Portos de Galicia, de las que tan solo quedan un puñado de ejemplares que serán cortados en los próximos meses a causa del picudo. El Concello ha optado por dejar de los tratamientos y sustituir las palmeras por otra especie, en este caso, la palmera washintoniana. “Todavía queda algún ejemplar, como en la biblioteca o en el Concello, pero la mayoría se encuentran afectadas y es cuestión de tiempo que deban ser cortadas”, señala Charlín. A Illa llegó a tener más de una veintena de palmeras en terrenos públicos, la mayor parte de ellas de gran porte. Sin embargo, en estos momentos tan solo quedan dos en las inmediaciones de la playa de O Bao. El resto se las llevó el picudo en apenas unos meses. Desde la avenida da Ponte hasta el cementerio pasando por O Regueiro, fueron cayendo una a una hasta su desaparición. De nada sirvieron, explica Luis Arosa, edil de Servizos del municipio, todo el esfuerzo realizado en tratamientos ya que “acabaron sucumbiendo sin remedio”. De hecho, Arosa lamenta profundamente que una de las que acabó siendo talada fuese “la que había en los jardines de Goday, porque se trataba de un ejemplar muy antiguo y enorme, pero no hubo forma de que remontase en cuando le entró el picudo”. Las que quedan “ya no están recibiendo tratamiento porque hemos llegado a la conclusión de que no va a solucionar nada si no se aplica también en los ejemplares de titularidad privada”. Otro punto en el que existían más de una decena de palmeras era el entorno de O Esteiro de Vilanova. Durante varias décadas formaron parte de la fachada litoral hasta que llegó el picudo y se las llevó por delante. La inmensa mayoría de ellas fueron retiradas, al igual que ocurrió en la plaza dos Olmos. Antes de la llegada del picudo se transplantaron cuatro palmeras para la zona de O terrón, pero tan solo quedan dos, mientras que en Vista Real de todas las palmeras que existían cuando el Concello se hizo cargo del pazo y de su enorme jardín, se han eliminado cuatro. En el concello descartan que se vuelvan a plantar más palmeras y están optando por otros árboles ornamentales que no se ven afectados por el picudo.