Terremoto político en Ribadumia: dimiten dos ediles de Independientes y se gesta otro partido

El anuncio del Partido Popular de que integrará a los Independientes y de que el actual alcalde, David Castro, será su candidato en las elecciones de mayo ha destapado la caja de los truenos. Esa misma noche, dos de las concejalas de Independientes con más peso del ejecutivo municipal presentaron su escrito de dimisión como representantes de su formación política; y en las últimas horas se ha creado un grupo en internet, bajo la denominación de Xuntos por Ribadumia, con la intención de formar una lista y concurrir a las elecciones.

La vida política en Ribadumia lleva dos décadas marcada por diferentes convulsiones, y todo apunta a que no será distinto en la próxima cita electoral. Para empezar, la composición de fuerzas en el pleno se verá alterada con el paso de Pilar Martínez y Mar Moimenta al grupo mixto. Ahora, Independientes pierde la mayoría absoluta y pasará a tener seis concejales, frente a los siete de la oposición: tres del Partido Popular, las dos dimisionarias, y los representantes de Somos y el PSOE. Estas dimisiones se harán efectivas en el pleno que la corporación de Ribadumia celebra mañana jueves a partir de las ocho de la tarde, aunque al final de la sesión, lo que abre la incógnita sobre el sentido del voto de las dos concejalas en todos los puntos anteriores, que incluyen asuntos de urbanismo y de carácter económico.

En todo caso, este nuevo escenario obligará a David Castro a realizar modificaciones en la organización de su ejecutivo, puesto que Moimenta y Martínez asumían algunas de las áreas de mayor peso en el Ayuntamiento. De hecho, ambas tenían sendas medias liberaciones para dedicarse a la acción municipal.

Mar Moimenta se estaba ocupando de las áreas de Obras y Urbanismo, y coordinaba asimismo la organización de la Festa do Viño Tinto do Salnés. Pilar Martínez, por su parte, actuaba en los plenos como portavoz del equipo de gobierno y tenía las delegaciones de Contas y Facenda. En su escrito, se apunta que renuncian a sus responsabilidades de gobierno y a sus liberaciones parciales, pero no dice nada de que dejen sus actas. Así, si pasan al grupo mixto, también será necesario reorganizar este y las comisiones informativas.

A este nuevo escenario político se añade la creación de un grupo denominado Xuntos por Ribadumia que tiene intención de presentarse a las elecciones. Una vez más, Ribadumia será un concello a seguir de cerca en las municipales.