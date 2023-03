Desde la Asociación Gallega de Empresas Depuradoras (AGADE) queremos honrar la memoria de Francisco López Silva, “Paquito” para todos nosotros, fallecido el pasado sábado tras una intensa vida empresarial enteramente ligada al mejillón y a los mariscos gallegos.

Paquito es uno de los “padres fundadores” de Agade en el año 1979, pero para llegar a ese momento su recorrido profesional fue extenso, intenso y productivo. Sus inicios en 1947, como propietario de la tercera batea que se instaló en Galicia y la primera en la cara norte de la ría de Arousa, le otorgan con todo el merecimiento el reconocimiento de “pionero” del sector del mejillón; a esta la siguieron unas cuantas bateas más y ya en los 60 volvió a ser pionero en el despegue del mercado italiano, al que aportó un producto de cultivo de alta calidad que los italianos supieron valorar en su justa medida; luego abordó con éxito la conquista del mercado francés.

No dejó de ser pionero cuando en 1967 las autoridades francesas, y posteriormente las italianas, obligaron a que todo el mejillón que entrase en sus mercados fuese previamente depurado; su visión empresarial propició que, manteniendo sus actividades de cultivo, se adentrase en el mundo de la depuración en 1968 para, un año más tarde, poner en marcha la planta de cocción y congelación de mejillón. Posteriormente se incorporarían a la empresa otras actividades productivas como los platos precocinados, o líneas de limpieza de cefalópodos. Y cuando Galicia se le quedó pequeña al mejillón, no dudo en buscarlo allá donde pudiera cultivarse, encontrando en el sur de Chile, en la isla de Chiloé, su segunda casa que, no gratuitamente, también es conocida como “Nueva Galicia”.

En Agade, como miembro fundador y presidente por un largo período de tiempo, ha dejado una huella imborrable, contribuyendo al desarrollo y consolidación del sector de la depuración de moluscos como uno de los elementos esenciales en el reconocimiento nacional e internacional de la excelencia y máxima calidad de los mariscos y el mejillón gallegos, que Paquito siempre resaltó allá a donde iba. Sus valores y enseñanzas quedarán en nuestra memoria en la confianza de que allá donde esté seguirá convenciendo a todos los que lo acompañen, junto a los otros pioneros que le precedieron, de que “como el mejillón gallego, ninguno”. Gracias Paquito.