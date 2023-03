Las cifras de recogida de residuos voluminosos en 2022 del Concello de Vilagarcía, en las que se revelaba un descenso de las mismas en un 9,5%, es para Juan Fajardo “una cifra evidentemente falsa y que quiere ocultar el gran problema de la gestión de la basura, la presencia de residuos voluminosos sin recoger por toda la ciudad”.

Esquerda Unida-Vilagarcía en Común exige un plan urgente de recogida de estos residuos “y una normativa clara para evitar que continúe esta práctica”. Insiste el portavoz de la fuerza de la oposición en que “se hace imprescindible poner en marcha un plan de recogida y una normativa clara de lo que debe hacer la ciudadanía con este tipo de residuos”.

Considera Juan Fajardo que “esta es otra actuación típica de este gobierno. No atienden la realidad e inventan las cifras para vender humo”. Añade que “la realidad de lo que está pasando se puede ver en las calles de Vilagarcía. Todo una dejadez al no poner en marcha una recogida eficaz o no tener un punto de recogida para estos residuos como tienen en otras ciudades”.

Alude también el líder de EU-VeC a que “anteriores gobiernos socialistas realizaron campañas de control de estas situaciones y consiguieron que los voluminosos no apareciesen abandonados a diario en las calles. Campañas en las que incluso participaba la Policía Local”.

Se refiere también el portavoz izquierdista a que muchos residuos originados en Vilagarcía son abandonados fuera del término municipal. En la misma línea, Fajardo apunta que “el gobierno de Varela debería practicar la autocrítica en lugar de la autocomplacencia, retirar los voluminosos de las calles y aplicar la normativa para tener una recogida organizada y los residuos bajo control”.