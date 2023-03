El comercio arousano finaliza unas rebajas marcadas por la inflación y la caída del consumo

Las rebajas de invierno llegan a su fin. En algunas tiendas, ayer fue el último día de descuentos. Otras, estirarán la campaña hasta el sábado, con el deseo de liquidar parte de una mercancía que si no venden ahora, con la llegada del buen tiempo, tendrán que confinar en las trastiendas. Ha sido, en todo caso, una temporada muy marcada por la inflación y la caída del consumo.

“Ha sido una campaña muy floja”, afirma Esther Prado, presidenta de Vilanova Centro y, desde febrero, del Consorcio de Comercio do Salnés. “Ya la de Navidad no fue como esperábamos, y en el caso de las rebajas las expectativas que teníamos no eran muy buenas, y se han confirmado”, añade. Realiza el mismo diagnóstico Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta (Vilagarcía). “Ha sido una campaña bastante discreta. Hizo frío y llovió, y eso en teoría tendría que animar las ventas, pero la situación económica general está lastrando las ventas”.

Ambas dirigentes coinciden que la inflación y la subida de la cesta de la compra han retraído de manera importante las ventas en el periodo de descuentos. “Incluso la gente que se encuentra en una situación económica más desahogada se ha retraído un poco a la hora de gastar por temor a lo que pueda suceder más adelante”, prosigue Rocío Louzán.

Esther Prado advierte de que, “los gastos domésticos fijos de todos los meses son tan altos que la gente se ha privado de compras que no consideraba esenciales”.

Así las cosas, los comerciantes afrontan la nueva temporada con una mezcla de emociones: entre el desánimo porque ha sido un invierno de poco consumo, y la esperanza de que con el buen tiempo la gente salga más a la calle y gaste un poco más. En cualquier caso, en los escaparates de los pequeños comercios arousanos ya lucen los carteles que anuncian el final inminente de los descuentos, así como rebajas de hasta el 60 por ciento. En el interior de los comercios, los artículos de nueva temporada ya ocupan la mayor parte del espacio, en detrimento de los rebajados.

En Vilagarcía, numerosos establecimientos sacarán sus artículos a la calle este sábado, en una jornada pensada precisamente para poner el broche a las rebajas. Será, de algún modo, el punto y final a una campaña que no ha deparado excesivas alegrías al sector.

Ser competitivos

La liberalización de los periodos de rebajas siguen escociendo al pequeño comercio, que se ve inmerso en una dinámica de descuentos casi permanentes si no quieren perder el paso con las grandes superficies o las tiendas de comercio electrónico. “La liberalización de los periodos de rebajas nos hacen daño -plantea Esther Prado- pero también es cierto que nos vemos obligados a subirnos a ese carro si no queremos quedarnos descolgados con respecto a las grandes superficies”.

En cualquier caso, en el sector se vive un momento de gran incertidumbre y preocupación, porque más allá de que los dos últimos meses hayan sido de poca facturación, los comerciantes temen que el consumo no repunte lo suficiente como para compensar el incremento de costes. En este sentido, los propietarios no solo están teniendo que capear los gastos relacionados con la energía -la factura eléctrica y los portes por carretera se han disparado-, sino que este año también tendrán que asumir las subidas salariales recogidas para 2023 en el convenio provincial.

La presidenta del Consorcio de Comercio do Salnés espera que, “seamos capaces de administrarnos” y que la gran mayoría de negocios de la comarca sobrevivan este año, pero no las tiene todas consigo, y de hecho afirma que, “estamos volviendo a la situación de la crisis de 2008”.

Rocío Louzán también confía en que con la llegada de la primavera y de los eventos sociales -fiestas familiares y actividades organizadas por los ayuntamientos- se reactive el gasto. Eso supondría un balón de oxígeno para unos negocios que, en algunos casos, llegan al final del invierno en la reserva. “Llega un momento en que es imposible recortar más los gastos. Hay quien está echando mano de los ahorros para aguantar estos meses más malos, pero llega un momento en que no se puede tirar más de ellos”.

Asimismo, la presidenta de Zona Aberta está esperanzada en que la meteorología acompañe durante la Semana Santa. De ser así, la campaña turística podría ser muy buena, y eso también tendría repercusiones positivas en el comercio. El pasado año ya se produjo una cascada de cierres de pequeños comercios, coincidiendo con el final del verano.

Las asociaciones se vuelcan en el Día del Padre

Pasadas las navidades y san Valentín, las asociaciones de comerciantes se vuelcan ahora con el Día del Padre. Zona Aberta, el Consorcio do Salnés y Emgrobes son algunas de las entidades que están preparando promociones para incentivar el consumo en los días previos al 19 de marzo, jornada de San José. Zona Aberta, de Vilagarcía, ha diseñado una campaña para sus clientes que consiste en el sorteo de un fin de semana familiar en Portugal, y que incluye las entradas a un parque temático. El Consorcio do Salnés, por su parte, está ultimando los detalles de una campaña que se desarrollará entre Vilanova y A Illa, y en la que se sortearán 1.400 euros en vales de compra.

Emgrobes también anuncia una promoción específica para estas primeras semanas de marzo. La finalidad de estas iniciativas es animar a los vecinos a hacer sus compras para el Día del Padre en el pequeño comercio de las localidades. Recuerdan que, de este modo, la riqueza queda en el pueblo y que los comercios desempeñan una función importante de cohesión social. En febrero, las asociaciones apostaron por san Valentín para esquivar un mes tradicionalmente malo en ventas. Zona Centro, de Cambados, sorteó lotes de vino, entradas para un taller de cocina y cenas. En O Grove, unas 700 personas hicieron uso de las tarjetas de fidelidad que ha creado Emgrobes, y 12 de ellas resultaron ganadoras en el sorteo. En navidad, los colectivos ofrecieron premios por valor de unos 10.000 euros.