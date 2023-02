Colapsar Santiago y boicotear al PP, objetivos en la "guerra de la mejilla"

Los bateeiros acordaron ayer volver a movilizarse y tomar Santiago, esta vez con la esperanza de hacerlo “de forma masiva”, para reivindicar su derecho a recolectar mejilla (semilla) en todo el litoral sin estar sometidos a las limitaciones impuestas desde la Consellería do Mar.

Será el jueves, citándose en la capital de Galicia a media mañana tras salir cada participante desde su puerto a eso de las 10.00 horas.

Además, desde el viernes van a boicotear los mítines o actos electorales del PP, reuniéndose previamente para acordar dónde, cuándo y cómo hacerlo.

Daños colaterales

Es un paso más en la “guerra de la mejilla” que históricamente enfrenta a bateeiros y percebeiros, y que está generando ciertos daños colaterales que tienen mucho que ver con el fuego amigo y amenazan con desestabilizar, más si cabe, al sector mejillonero.

Un fuego amigo que es consecuencia de la falta de sintonía o unidad entre entidades productoras, ya que no todas están de acuerdo con el “modus operandi” de esta “guerra de la mejilla”.

Salir a la calle

Y es que, cada vez con más fuerza, una parte del sector quiere salir a la calle y movilizarse como lo hacía antaño, cuando en los tiempos de mayor dureza se montaban barricadas y se hacían temblar las vallas de San Caetano.

Pero hay otra parte que, sin descartar las movilizaciones, prefiere encauzarlas de manera pacífica y siempre desde el diálogo previo.

Una diferencia de pareceres que ya quedó patente hace días, cuando los bateeiros se citaron en Vilanova y solo acudieron un centenar de productores que acordaron movilizarse en Santiago, donde finalmente solo se dio cita una treintena.

Incluso aunque fueran medio centenar serían pocos, ya que hay más de mil titulares de 3.330 bateas y varias decenas de miles de personas que, directa o indirectamente, viven del mejillón.

Convocatoria anárquica

Pero no estuvieron en aquella protesta, cuya convocatoria, de forma un tanto anárquica, no gustó nada a algunas de las principales organizaciones. Y no les gustó porque se interpretó como una forma de demostrar debilidad de un sector que, ahora más que nunca, trata de permanecer unido.

Las diferencias ante aquella protesta en Compostela volvieron a quedar de manifiesto ayer, cuando algunos dirigentes del sector convocaron una reunión en Vilanova para planificar el calendario de movilizaciones –con los acuerdos aludidos al principio de esta información– y resulta que no acudieron algunas entidades, entre ellas una tan importante como la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), mayoritaria del sector.

Mesa do Mexillón

No lo hizo porque, sin entrar a valorar si es acertado o no salir a la calle y presionar a la Xunta, cree Opmega que la clave ahora es la negociación y que ésta debe mantenerse en torno a la Mesa do Mexillón, que es el órgano formalmente constituido para representar al sector.

En cualquier caso, los reunidos ayer en Vilanova hacen un llamamiento a la participación de todo el sector en la protesta del jueves, tanto si son de Opmega como si no.