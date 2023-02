Shakira y Piqué vuelven a ir de la mano en un Momo por todo lo alto

No hay carnaval que se precie sin Momo en Vilanova donde ayer se volvió a desfilar sin ningún tipo de restricción años después. Esas ganas de disfrutar sin pandemias de por medio se hizo notar en una capacidad de convocatoria que se acercó a las 20.000 personas en todo un desparrame de disfraces, músicas y coreografías.

Quizá no hubo motivo de actualidad que no estuviese representado, especialmente en la elección de la temática que presidió el desfile. Los protagonistas elegidos fueron “clara-mente” Shakira y Piqué. Ellos fueron los que volvieron a acabar juntos en forma de cartón bajo las llamas, pero en ese paseo no faltó nadie en al carroza. La misma en la que David Amor, Isi y Xacobe Pérez estuvieron acompañados por Messi y su túnica del Mundial, inspectores de Hacienda, Bizarrap, la bruja del balcón, un jeque e incluso Clara Chía, además del famoso Twingo y el Casio bien visible, aunque en esta ocasión en calculadora.

Pero además de los elegidos como Momo, el desfile presentó atractivos de todo tipo. Grandes grupos vestidos de hadas, flamencos, personajes de época o futbolistas. Todo ello en un desfile que superó las tres horas de duración para que todos sus participantes luciesen sus galas entre los aplausos de gente llegada de toda Galicia para no perderse una de las grandes citas del carnaval.

Entre las miles de personas que bordeaban el paso del desfile también había muchos disfraces y la interacción con los grupos era el fiel reflejo de que la diversión se palpaba por todos lados. Más de 2.000 personas desfilaron hasta llegar a la zona portuaria donde, tras la quema del Momo, la fiesta prosiguió con una discoteca móvil que muchos exprimieron hasta su último tema.

Además, el plan de seguridad funcionó como se esperaba y no hubo que lamentar ninguna incidencia. Otra de las buenas noticias de que el Momo de siempre está de vuelta. Desde hoy son muchos los vilanoveses que ya han empezado a descontar días para la próxima edición de su fiesta grande.