Una piara de jabalíes obliga a regular el tráfico una hora en la salida de O Grove

La presencia de una piara de jabalíes obligó la pasada madrugada a regular el tráfico durante una hora en la carretera que atraviesa la ensenada de A Lanzada, en O Grove. Los animales, dos adultos y dos crías, se resistían a salir de la calzada, a pesar del esfuerzo del equipo de emergencias, por lo que hubo que canalizar el paso de los vehículos por un lateral de la vía.

A la una de la madrugada, un particular que estuvo a punto de tener un accidente con los animales llamó al Servicio de Emerxencias de O Grove. Estos salieron rápidamente hacia la zona, puesto que el peligro de accidente allí es máximo. En ese punto se puede circular a 90 kilómetros por hora, pero la visibilidad es muy reducida ya que se trata de un espacio natural protegido, por lo que apenas hay alumbrado público. En consecuencia, el riesgo de tener un susto con un jabalí es elevado.

Con lo que no contaban los efectivos de Emerxencias era con que los cerdos quedasen prácticamente paralizados. Estaban en la calzada de salida hacia Sanxenxo, y durante unos minutos interminables todos los esfuerzos del servicio fueron infructuosos. Trataron de ahuyentarlos con las luces del todoterreno, con el sonido de las bocinas e incluso aproximándose lentamente a ellos, pero los animales no reaccionaban. “Tenían las cabezas pegadas los unos a los otros, como haciendo un ovillo, y no se movían, no había manera de espantarlos”, explica José Antonio Álvarez, coordinador del equipo.

Finalmente, y tras mucho esfuerzo, casi empujándolos con su vehículo, lograron que los animales se apartasen y saliesen de la carretera rumbo a las dunas de A Lanzada. Por si acaso, el equipo de emergencias todavía permaneció en la zona media hora más, por temor a que la piara regresase de nuevo. Porque la presencia de jabalíes en la ensenada de O Bao es bastante habitual. “Es un lugar de paso para ellos, este tipo de situaciones son bastantes frecuentes”, advierte José Antonio Álvarez.

De hecho, en la vía existe señalización vertical de peligro por fauna silvestre. Lo que no es tan frecuente es encontrar un grupo tan obstinado. “Estaban paralizados, quizás porque les faltaba una cría”, sospecha el coordinador del equipo de emergencias. La presencia de jabalíes en la calzada es un importante factor de riesgo en las carreteras durante las noches.