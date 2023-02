La mejilla hace aguas en el Parlamento y los bateeiros empiezan a movilizarse

Con los votos en contra de PSOE y BNG, el PP aprobó en el Parlamento una Proposición no de Ley con la que avalar las medidas adoptadas por Mar para regular la extracción de mejilla y compatibilizarla con la explotación de percebe.

Fue una forma de arropar a la conselleira Rosa Quintana y mostrar firmeza en un viejo conflicto, el de la “guerra de la mejilla”, que se está politizando desde hace tiempo.

Posturas enfrentadas

Y se hizo desde el convencimiento, del PP, de que está “actuando de manera dialogada” y “razonada” para “favorecer a percebeiros y bateeiros” apostando por la “explotación sostenible de recursos”.

Algo que no se creen los opositores, que cargaron contra la Xunta y el PP por “crear un problema donde no lo había” y advirtieron de que la escasez de mejilla no solo condiciona cultivo de este año, sino también el de los venideros.

Convocatoria de protesta para hoy

Tampoco aceptan el proceder de la Xunta los dirigentes del sector bateeiro –al menos no todos–, de ahí que tras el pleno decidieran convocar una primera concentración de protesta, a las 8.00 horas de hoy en el puerto de Vilanova.

Todo después de que la diputada conservadora Teresa Egerique defendiera las acciones emprendidas por Mar, al considerar que pretenden “que la actividad de percebeiros y mejilloneros se desarrolle de forma coordinada y en beneficio de las dos partes”.

Sabedora de que “las discrepancias por la coincidencia de zonas de mejilla y percebe” se mantienen desde hace décadas, la portavoz de Pesca del PP insistió en “buscar un punto de encuentro y la explotación sostenible”.

"Responsabilidad"

De ahí, esgrimió, “que la Xunta actúe con responsabilidad, tratando de lograr esa convivencia y cumplir los mandatos parlamentarios que abogaban por el diálogo”.

BNG y PSOE dicen unos días una cosa y otros, otra diferente, cambiando el discurso en función del lugar en que se encuentren Teresa Egerique - Portavoz parlamentaria de Pesca en el PP

Puso como ejemplo “la veintena de reuniones mantenidas con el sector, la gran cantidad de proyectos de investigación llevados a cabo y la adopción de medidas para evitar enfrentamientos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados”.

Cambios de criterios y posturas

Lo que sucede, a juicio del PP, es que “BNG y PSOE dicen unos días una cosa y otros, otra diferente, cambiando el discurso en función del lugar en que se encuentren”.

En este sentido, “hicimos estudios como los solicitados por el BNG y el PSOE, que incluso pedían que acotáramos zonas para percebe y deberían explicar por qué fueron cambiando de postura, mientras en el PP siempre nos mantuvimos en la dirección de actuar con buena voluntad para favorecer a los dos sectores enfrentados”.

Medidas adoptadas

A lo que añadió Egerique que para favorecer la obtención de mejilla se ofrecieron prórrogas en la campaña, se autorizaron más cuerdas colectoras, se ampliaron las zonas de trabajo y se experimenta con long-lines, entre otras medidas.

Bateeiros y percebeiros pueden tener problemas, pero siempre los resolvieron, hasta que una consellería decidió de forma amoral que un sector unido es muy potente y que es mejor dividirlo, para que sea más débil Julio Torrado - Diputado del PSdeG-PSOE

En definitiva, que “es un conflicto que hay solucionar, por mucho que a PSOE y BNG les interese alimentar la gresca, en una actitud que es una tomadura de pelo al Parlamento y al sector del mar”.

La diputada incluso espetó que el socialista Julio Torrado “va de científico que sabe todo y humorista, pero no propone soluciones y quien tiene que actuar es el PP”.

Lo sucedido en el bipartito

Pero eso no es todo, sino que “cuando PSOE y PP estuvieron en el bipartito lo que pretendían era sacar a concurso las concesiones de las bateas y auspiciaron una plataforma de ventas única que supuso al sector una sanción de 3 millones; además de promover puertos deportivos en vez de amarres para la flota auxiliar de acuicultura”.

A PSOE y BNG les interese alimentar la gresca, en una actitud que es una tomadura de pelo al Parlamento y al sector del mar

“Ahora vienen diciendo que el PP genera el problema cuando lo que queremos es seguir trabajando con responsabilidad y apostar por el sector del mar y el futuro de bateeiros y percebeiros”, sentenció.

Julio Torrado

Nada que ver con lo apuntado por Julio Torrado, convencido de que “bateeiros y percebeiros pueden tener problemas, pero siempre los resolvieron, hasta que una consellería decidió de forma amoral que un sector unido es muy potente y que es mejor dividirlo, para que sea más débil, por eso intenta enfrentar a unos con otros”.

Tras insistir en que Mar “quiere mantener el problema y seguir viviendo del conflicto”, llegó a decir que “la consellería difunde el bulo de que los bateeiros roban percebes, cuando todo el mundo sabe que eso no es cierto”.

Los bateeiros tienen que agolparse y matarse entre ellos sobre las mismas y pequeñas rocas para conseguir la cría que necesitan Rosana Pérez - Diputada del BNG

En relación con esto, aportó datos que indican que desde 2019 hasta ahora en la costa de Pontevedra y A Coruña se perdió un 22% de percebe, y que en la de Lugo fue un 30%, a pesar de que allí no se recoge mejilla, lo cual “quiere decir que la caída de producción del percebe nada tiene que ver con los bateeiros ni la cría”.

Salinidad

Torrado también destacó que la escasez de mejilla “nada tiene que ver con el descenso de la salinidad”, y que el problema “va a ir en aumento, porque si la mejilla de ahora no es de calidad, el mejillón va a ser peor y su desove tampoco generará semilla buena”.

Terminó diciendo que “Mar está creando un problema en un producto simbólico de Galicia” y “propiciando la llegada de especies de fuera”, además de “alimentar la tensión y un nerviosismo que hace que los bateeiros arriesguen sus vidas cuando van a la cría”.

Rosana Pérez

La diputada del BNG Rosana Pérez explicó que su grupo votó en contra “para no blanquear al PP” y recordó que “fuimos los grupos de la oposición los que advertimos de que la conflictividad por la mejilla era una bola de nieve que crecía cada día”.

Además, negó que Mar ampliara las zonas de cría y la acusó de “crear el conflicto para dividir a la gente del mar”, advirtiendo de que “los bateeiros tienen que agolparse y matarse entre ellos sobre las mismas y pequeñas rocas para conseguir la cría que necesitan”.

La nacionalista ridiculizó las diferentes propuestas que dijo haber adoptado Mar y la responsabilizó de “tres años de despropósitos que consiguieron enfrentar a mejilloneros y percebeiros”.

Desembarco arousano en el Pazo do Hórreo

Este debate parlamentario sobre la mejilla vivido ayer fue presenciado en directo, desde los asientos reservados al público, por diversos dirigentes políticos de PSOE y BNG en Arousa, tales como el alcalde socialista de A Illa y quien será alcaldable de su partido en las próximas elecciones, Luis Arosa.

Al igual que participaron miembros de diferentes agrupaciones de mejilloneros de distinto puntos de Galicia.

Tras el debate, el gobierno de A Illa emitió un comunicado con el que “respaldar el planteamiento del sector bateeiro ante una Consellería que pretende imponer sus decisiones sin contar con el consenso necesario”.

Le reprochan así “la modificación unilateral de la normativa para desde 2020 impedir recoger cría en casi todos los lugares de la costa donde la hay, generando un problema que afecta al sector bateeiro por la más que probable pérdida de calidad del producto, lo cual tendrá una nefasta repercusión económica en el tejido productivo arousano”.

De este modo, Carlos Iglesias y Luis Arosa hacen suyos los planteamientos del diputado socialista Julio Torrado en el pleno y defienden “una salida consensuada a este conflicto a partir de informes reales y actualizados, ya que los usados por la Xunta fueron elaborados hace más de una década”.

“En una mañana arrasaron con todo el percebe”

Mientras se producían el debate y las posteriores reacciones, Manuel Antonio Otero Aguín, vicepatrón mayor de la cofradía de pescadores de O Grove, manifestaba: “Como nuestra lancha de vigilancia no pudo salir el martes, en una mañana los bateeiros arrasaron con todo el percebe que teníamos sin tocar desde hace más de un año a la espera de comercializarlo en verano, ya con un tamaño muy considerable; pero lo hemos perdido todo”.

“Tenemos que andar siempre detrás de ellos expulsándolos de las piedras que tienen vetadas porque las están invadiendo y arrasando, y aunque no todos son iguales, pues los bateeiros de O Grove no tocan nuestro percebe, hay muchos que vienen de fuera y arrasan con todo”, proclama el hasta hace cuatro meses patrón mayor.

"Me entristece"

Dice entender que “el problema no tiene fácil solución” y explica que lo conoce bien porque pertenece a una familia de mejilloneros, “por eso me entristece lo que está pasando”.

En una mañana los bateeiros arrasaron con todo el percebe que teníamos sin tocar desde hace más de un año a la espera de comercializarlo en verano con un tamaño muy considerable Antonio Otero - Vicepatrón mayor de la cofradía de pescadores San Martiño

Pero también sugiere que “no puede ser que unos quieran vivir acabando con el trabajo de los otros”.

Convencido de que “aunque ahora les dieran todo el litoral de Galicia para ellos, no iban a tener mejilla suficiente, ya que este año no la hay”, Antonio Otero lamenta que “no es que cojan el percebe para llevárselo, sino que, como están desesperados por la escasez, algunos bateeiros no ponen cuidado al raspar las piedras y las arrasan, llevándose todo por delante, incluido el percebe”.

Por eso el representante de la cofradía de O Grove hace un llamamiento al “diálogo” y la “serenidad”, ya que “la única salida a todo esto es que nos sentemos a seguir negociando tanto las cofradías como los bateeiros y la Xunta, para buscar soluciones que permitan que podamos vivir todos y evitar que mientras unos salen adelante los otros se vayan a pique”.