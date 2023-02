¿Qué será del centro de salud de San Roque cuando se traslade el servicio?

El final de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Vilagarcía ya tiene fecha, 2026. Eso significa también que en un plazo aproximado de tres años, el edificio que actualmente acoge el ambulatorio quedará vacío y sin uso. Eso plantea el interrogante de qué destino podría dársele a este inmueble en ese futuro cercano. “Nosotros entendemos que tiene que tener una utilidad sociosanitaria”, manifiesta el presidente de la asociación de vecinos Fonte da Coca, Óscar Rey.

“Esas instalaciones tienen que tener una utilidad social, emplearlas para abrir un centro de día o un lugar donde hacer tratamientos de rehabilitación”, añade el directivo vecinal. “Desde la asociación de vecinos vamos a dirigirnos a la Xunta de Galicia para solicitar la creación de un comité de técnicos, y que sea ahí donde se determine el mejor uso para el inmueble, pero lo que desde luego no queremos es que el edificio pase cuatro o cinco años cerrado y sin mantenimiento, porque acabará deteriorándose, o que lo derriben para construir en el solar viviendas”, prosigue Óscar Rey.

José Manuel Ribadomar, de la delegación de O Salnés de SOS Sanidade Pública plantea que en la plataforma confluyen pensamientos y sensibilidades muy diversas, pero que, “todas coinciden en que en el futuro debe seguir conservando un uso sociosanitario”.

Eso sí, no se atreve a plantear posibles finalidades que podría tener el inmueble debido precisamente a esa diversidad de opiniones existentes en el seno de la organización. “Más adelante, cuando se conozcan las diferentes alternativas que maneja la administración es cuando podremos concretar nuestro punto de vista”, prosigue el portavoz de SOS Sanidade Pública.

En cuanto al nuevo edificio de A Mariña, José Manuel Ribadomar insta a la Consellería a valorar la conveniencia de aprovechar la construcción del nuevo centro para ubicar en él la base de la ambulancia asistencial, siempre y cuando se pueda garantizar la inmediatez del servicio y la independencia de las instalaciones del 061 con respecto al centro de salud.

El traslado del actual centro de salud de San Roque al solar de la antigua Comandancia de la Marina, en pleno centro de la ciudad, tendrá consecuencias directas sobre el tejido socioeconómico de la parte alta de San Roque, parte de Rodrigo de Mendoza y As Carolinas. “Está claro que va a perjudicar a la hostelería”, aduce en primer lugar Óscar Rey.

Pero el presidente de Fonte da Coca hace extensivos los perjuicios que causará esta medida a los supermercados y tiendas familiares del entorno.

“El traslado va a tener un impacto social y económico muy fuerte en el barrio”, advierte. En el entorno de San Roque, A Florida y As Carolinas eran muchos los que se oponían a la marcha del centro. El mismo Óscar Rey lo tilda de “error”, y duda de que el centro de la ciudad sea la ubicación idónea para un centro sanitario al que puede ser necesario llegar con urgencia en coche. “No me parece una buena ubicación, pero desde la asociación tampoco nos queríamos oponer abiertamente porque no queríamos poner en peligro la inversión”.

En cualquier caso, y ahora que el traslado ya es un hecho consumado y sin marcha atrás, el presidente de Fonte da Coca opina que es necesario gestionar bien el edificio que quedará libre en San Roque y evitar que se convierta en una ruina inservible o que acabe siendo pasto de la especulación urbanística. Por ello, insta a la Consellería de Sanidade a empezar a trabajar en ese escenario ya no tan lejano.“La Xunta ya debería empezar ahora a planificar qué va a pasar con ese edificio, y reservar una partida económica para 2026”.

Los plazos

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela mantuvo una reunión en la Consellería de Sanidade a mediados de la semana pasada, en la que se abordaron los plazos previstos para el proyecto. El regidor explicó que la obra estará finalizada en unos tres años.

Lo primero que hay que hacer es tirar el actual edificio de la Comandancia. La empresa adjudicataria está a punto de comenzar con el grueso de la obra, que se prolongará al menos un mes, aunque el contrato establece una duración de dos.

En lo que depende de la Consellería, se estima un plazo de dos meses para la redacción del proyecto de ejecución, otros dos meses para la revisión y unos seis meses de licitación. Posteriormente, la construcción del inmueble se extendería entre 15 y 20 meses, lo que llevaría la obra al horizonte temporal del año 2026.