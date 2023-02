Los detractores de Villanueva vuelven a pedir su renuncia como patrón

Después de que el Supremo rechazase el recurso presentado por José Luis Villanueva y la Audiencia ratificara la condena al patrón mayor de Carril, sus detractores vuelven a pedir que abandone el cargo.

Más concretamente, lo reclama Carlos Berride Meaños, uno de sus rivales en las elecciones celebradas el pasado mes de octubre, cuando Villanueva resultó reelegido.

Ayer presentó un escrito en la cofradía pidiendo “la inmediata y urgente pérdida de la condición de patrón mayor o como miembro de los órganos rectores de la cofradía”.

Junta general

Además de reclamar la convocatoria extraordinaria de la junta general para hacer oficial la baja de Villanueva como patrón “y su posterior sustitución”.

Insiste Carlos Berride en que “fue condenado a un año y cuatro meses de prisión con su accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena”.

Al Constitucional

Frente a esto, Villanueva se mantiene firme diciendo que va a “recurrir ante el Constitucional, y hasta las últimas consecuencias, haciendo uso del derecho que me asiste”.

Para añadir que aunque lo inhabiliten para ocupar cargo público “no afecta en absoluto a mi papel en la cofradía, ya que una cosa es que, llegado el momento, no me pudiera presentar a unas elecciones futuras, y otra muy diferente es que tenga que dejar el cargo que ostento, ya que ahora mismo eso no es discutible”, explicaba hace unos días el patrón.

Incluso aludía a informes jurídicos que “no encontrándose la inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo entre las que hacen que los miembros de los órganos rectores de las cofradías puedan perder la condición de elegibles o convertirse en inelegibles, puede afirmarse que la sentencia dictada es irrelevante”.