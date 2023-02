La anarquía del Carnaval toma las calles de A Illa

Desde hace unos años, la sección de Festas Culturais de Dorna ha tratado de ordenar un poco el Carnaval, sin renunciar a su premisa básica de festejar todo el mundo con sus disfraces por las calles. Este año, para potenciar todavía más el Lunes de Carnaval en el municipio apostaron por realizar un desfile que partió desde O Cantiño, en dirección hacia O Campo, para después finalizar en la plaza de O Portiño, donde se ha instalado la carpa que centralizará todos sus actos.

Zancudos, danzantes y charangas escoltaron a las decenas de personas que se sumaron a este desfile, que sirvió de traca para celebrar el Carnaval hasta altas horas de la madrugada, como ocurría antes de que la pandemia obligase a realizar un paréntesis de dos años.

La actividad durante la tarde noche se concentró en las zonas de O Campo, Cantiño y la calle Con do Moucho, donde se concentran la mayor parte de los bares y establecimientos hosteleros de A Illa. La fiesta no fue solo para los isleños, sino que hasta el pequeño municipio se desplazaron cientos de personas de concellos limítrofes. También hubo controles de alcoholemia a la salida del puente.

El Carnaval en A Illa no se queda en este día grande, sino que va a continuar toda la semana. Así, esta tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar la “Jran Inaujurasión” de las obras de la plaza de O Regueiro, muy cerca de O Portiño, en la que estarán presentes “grandes persoeiros distinguidos” que, acompañados de una charanga, procederán a la inauguración oficiosa de la misma.

Mañana se celebrará el Enterro do Liborio, una figura que crearon un grupo de mujeres de la zona de O Monte. Ellas confeccionaban una figura de un personaje de actualidad que se acababa quemando en As Rubas escoltado por decenas de viudas.

El fin de semana continuará la fiesta, con el desfile de Carrozas, que verá sustancialmente modificado su itinerario habitual y con la celebración del Desfile de Comparsas. Este se desarrollará el Domingo de Piñata y en el participarán una decena de comparsas, hasta cinco de A Illa, pero también de otros municipios de la comarca. Todas ellas pasarán por el escenario del Auditorio para exponer la acidez de sus letras al gusto del público.

Nuevo itinerario para las carrozas por las obras en Castelao

Más de una veintena de carrozas han confirmado ya su participación en el desfile de Carnaval que se va a celebrar el sábado en A Illa y que, en esta edición, se va a ver obligado a modificar su recorrido a causa de las obras que se desarrollan en la avenida Castelao y en la plaza de O Regueiro. Estos dos puntos son pasos habituales del desfile de carrozas, pero las adjudicatarias de las dos obras no consiguieron finalizar la actuación a tiempo para no interferir en uno de los carnavales más espectaculares y duraderos de la comarca. La comitiva saldrá a las 16.30 horas de la Casa do Mar en dirección al instituto y desfilará posteriormente por O Castriño hacia la iglesia, por las calles Paradela, Priorato, Sor Aurora y finalizar en la plaza do Campo, donde tendrá lugar la fiesta final. Debido a la estrechez de las calles, el Concello recuerda que está totalmente prohibido el estacionamiento para garantizar el tránsito de las carrozas y de todo su séquito. El día anterior se instalarán vallas para evitarlo. Además de la variación en el recorrido, el Concello pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad que se encargará de que la jornada festiva del sábado se desarrolle sin incidencias. Luis Arosa, edil de Servizos, apela a la colaboración de los participantes para garantizar una jornada de diversión y sin incidencias. El desfile del sábado finalizará con una tirada de fuegos de artificio y con una fiesta a cargo de la Discomóvil MB.