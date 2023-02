El PP asegura que ha logrado erradicar el “chabolismo que dejó el PSOE en As Sinas”

“Todos en Vilanova recordamos lo que era esa zona de As Sinas hace veinte años, donde el PSOE nos dejó puto chabolismo entre un campo de fútbol ruinoso y la playa de As Sinas, una situación que espantaba el turismo”. Así de contundente se mostraba ayer el Partido Popular de Vilanova en su respuesta a la acusación del PSOE de no cuidar el entorno de una de las principales playas del municipio.

Los conservadores, encabezados por Gonzalo Durán, lamentan que desde el PSOE “se escandalicen por unas casetas de obra, cuando en la etapa socialista había familias viviendo en esas infraviviendas”. Consideran que la acusación vertida por María José Vales “es muy triste, ya que la candidata y su equipo solo buscan de forma ansiosa y resentida fotos basura que perjudiquen la imagen de Vilanova”. Es más, desde el PP no dudan en calificar esa política de “muy pobre y falta de ideas y originalidad, demostrando que andan como un pollo sin cabeza de lado a lado del Concello a ver si encuentran un fallo”. Otra de las cuestiones que llama poderosamente la atención de los conservadores es que Vales “trata de confundir intencionadamente y con mala fe la gestión realizada en el pump track de As Sinas ya que sabe perfectamente que es el Concello quien gestiona los fondos de las distintas administraciones públicas”. Esto quiere decir que “es el equipo de gobierno vilanovés el que tiene las ideas, proyecta y planifica las distintas actuaciones en As Sinas, o como también hicimos en O Terrón”. Insisten en que se trata de una forma “de gobernar del Partido Popular, que escucha y cumple con los jóvenes y vecinos para hacer de As Sinas un entorno más agradable para goce de todos, y mal no debe estar haciéndolo cuando Ribadumia y Vilagarcía, este último un municipio socialista, le han copiado la idea de instalar un pump track”.