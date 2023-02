El PSOE denuncia el abandono al que está sometida la playa de As Sinas

Construcciones encima de la arena, baños públicos que llevan años abandonados y maleza en todo su entorno son solo algunas de las deficiencias que se encontraron los integrantes del PSOE de Vilanova en una visita que ayer realizaron a la playa de As Sinas. Desde la ejecutiva de esta formación, encabezada por María José Vales, lamentan el estado en que se encuentra el arenal, una de las mejores y más concurridas playas del municipio.

“Presenta un aspecto desolador, con construcciones encima de la arena y con elementos que se mantienen ahí a pesar del feísmo y del riesgo que supone, sobre todo para los niños y visitantes”, señalan desde la formación.

Los socialistas no entienden como aquello que forma parte de la responsabilidad del propio Concello, “no se asume y se mantiene todo en un estado lamentable”. María Vales insiste en que “es hora de ir cogiendo las riendas del Concello para cambiar esta dinámica de pasotismo, de presumir y no hacer nada, y se le dé un impulso significativo a Vilanova”.

La candidata también se acercó al skate park de As Sinas, una obra que fue ejecutada gracias a la aportación económica de la Diputación de Pontevedra, ya que el Concello de Vilanova “apenas cuenta con 77.000 euros de inversión para todo un año, una miseria si se compara con el resto de municipios de la comarca”. De hecho, destaca la socialista, en Vilanova solo se acometen obras financiadas al 100% por otra administración.

A Vales no le importa que Durán presuma de las obras en las que el Concello no pone un solo euro, como es el caso del skate park, pero sí le recuerda a Durán que, siendo presidenta de los GALP, gestionó también “fondos de otras administraciones, fondos con los que se benefició al conjunto de la ciudadanía, al contrario que Durán, que aunque nunca aporta nada, menosprecia e insulta a las administraciones que hacen algo por su pueblo”. Vales también indicó que la Diputación va a construir una senda peatonal en la carretera de As Sinas, en la que se van a invertir 274.000 euros.