O estrondo do “Folión” abre as portas do entroido nas rúas da Illa

É moito máis habitual nos pobos do interior de Galicia, pero na Illa sempre apostan por manter tradicións que sirvan para impulsar unha das festas que máis se vive nese municipio, o Entroido. Na noite do mércores, un nutrido grupo de bombos e tambores percorreu as rúas do casco urbano anunciando a chegada do Entroido, fíxoo cun estrondoso redobre que obrigou a todos os veciños a saír ás xanelas a aplaudir ao grupo de música de Dorna, asociación que, a través da sección Festas Culturais, leva anos animando estas festas na Illa.

As próximas paradas das festas serán hoxe mesmo. A primeira delas será pola mañá, cando os nenos do colexio da Illa fagan o seu tradicional desfile. Este ano incluirá a novidade do percorrido, xa que as obras da avenida de Castelao e da praza do Regueiro levarán o desfile ata diante da Casa do Mar. A segunda parada será xa ben entrada a noite, coa celebración das Comadres, onde todo o mundo sairá á rúa disfrazado de muller para dar inicio a un Entroido no que non haberá ningún tipo de restricción, como ocorreu nos últimos anos.