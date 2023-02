Las localidades del sur impulsan el crecimiento demográfico de Vilagarcía en el último trienio

Los núcleos de población y parroquias situados al sur del término municipal de Vilagarcía son los que están teniendo una mejor evolución demográfica en los últimos años, según los datos del nomenclátor hechos públicos por el Instituto Galego de Estatística (IGE). La parroquia de Sobradelo, por ejemplo, ganó casi un centenar de habitantes entre 2019 y 2022, mientras que en Sobrán el censo aumentó en unas 75 personas.

El crecimiento es mucho más moderado en otras parroquias, como las de Bamio (un solo vecino más en tres años), Cea (cuatro más) o Solobeira (uno más en el periodo analizado). Cornazo y Fontecarmoa incluso perdieron población en el periodo 2019-2022, pasando de 1.401 habitantes en el caso de Cornazo y 507 en el de Fontecarmoa hace tres años, a 1.397 y 497, respectivamente, en el último periodo analizado por el IGE.

La tendencia también es positiva en el caso de la parroquia de Rubiáns, que ganó 22 habitantes, para un total de 1.195, y de los cascos urbanos de Carril y Vilagarcía. En estos dos últimos casos, la evolución demográfica sí fue positiva desde 2019, pero en conjunto sus respectivas parroquias apenas ganaron población porque el saldo de las localidades de periferia es negativo.

Así las cosas, la evolución demográfica más positiva parece situarse al sur del término municipal. Sobradelo y Vilaxoán están ganando población, en un momento en el que ambas localidades asisten a un resurgimiento de la actividad asociativa, y lleva meses reclamando mejores infraestructuras.

La parroquia de Sobradelo se aproxima a los 3.500 residentes, frente a los 3.400 del último censo previo a la pandemia. En el caso de Sobrán, las distintas entidades de poblaciones vinculadas a esta parroquia superan los 3.200 empadronados, frente a los 3.100 del periodo anterior.

La década anterior

Esta situación invierte el diagnóstico de la pasada década, cuando precisamente las localidades del sur se habían estancando desde el punto de vista demográfico, y Vilagarcía crecía en el casco urbano, Carril y Fontecarmoa.

El estudio del nomenclátor del IGE revela que la parroquia de Santa Eulalia de Arealonga, con más de 21.000 personas, es una de las más pobladas de Galicia. Hay que tener en cuenta que esta no se ciñe solo al casco urbano, sino que también se extiende por As Bocas, A Laxe, A Torre o Trabanca Badiña.

En el caso de Fontecarmoa, su crecimiento durante la pasada década se debió principalmente a que una parte del barrio de O Piñeiriño está adscrito a esta parroquia. Finalmente, también había ganado Carril, pero como ha ocurrido entre 2019 y 2022, este crecimiento se ha limitado a la parte más urbana y próxima al mar.

La situación era distinta en las demás parroquias, dibujando un panorama negativo para el rural de Vilagarcía que ha mejorado ahora, aunque solo parcialmente.

Núcleos de población

En la ciudad de Vilagarcía viven 19.805 personas, según el último censo del IGE, lo que supone en torno al 54 por ciento del total del Ayuntamiento. El segundo núcleo más habitado del municipio es Sobradelo, con 1.871 personas. Siguen en esta tabla Carril (1.807 habitantes) y Vilaxoán (1.315).

Otras entidades de población relevantes de Vilagarcía son, en la parroquia de Santa Eulalia, Trabanca Badiña (940 habitantes); en la de Cea, Castroagudín suma 226 vecinos, y Cea, 238. En Rubiáns, la población está muy dispersa, y algunos de los núcleos principales son Abelle y Barbeitos, con 125 habitantes, Perrón, con 129, y Zamar, con 119.

En Sobradelo son también relevantes desde el punto de vista demográfico Vilaboa (724 residentes), y A Rosaleda, con 655. En el entorno de Carril, Trabanca Sardiñeira tiene 665 habitantes, y Guillán, 415.

Finalmente, al sur del término municipal, el padrón tiene 468 inscritos en Faxilde, 219 en Aralde, 192 en Renza y 165 en O Rial.

Sin salir de Vilagarcía, son pocos los lugares despoblados o con menos de diez habitantes, aunque también existen. En A Casanova -entre Zamar y Cornazo- solo figuran dos habitantes, y en Xovelle -entre Trabanca Badiña y Castroagudín- quedan siete. Finalmente, la relación todavía incluye O Pousadoiro, donde en el pasado hubo un pequeño asentamiento junto al pazo, hoy abandonado. Figura sin habitantes.

Parroquias más habitadas de cada municipio de O Salnés

El municipio de Cambados cuenta con cinco parroquias. La más habitada es la del centro urbano, con 6.700 personas, en cifras redondas. Las demás son Corvillón (2.300), Vilariño (2.200), Castrelo (1.900) y Oubiña, 410. En O Grove hay únicamente dos feligresías, la de San Martiño, que incluye el centro urbano (9.600 personas), y la de San Vicente (con 1.100). En Vilanova, los domicilios incluidos en el área de la parroquia de San Cibrán suman 3.100 personas, Caleiro 2.800 y András es la menos habitada, con unos 450 residentes. A Illa es un municipio uniparroquial, por lo que toda su población (4.900 empadronados) figura a niveles estadísticos adscrita a la parroquia de San Xulián. En Meaño, el área urbana de Dena suma 2.200 personas, y le sigue a mucha distancia Xil, con 600. En Covas, que es la zona menos poblada de este Concello apenas hay 300 vecinos. En Meis, las tres feligresías que suman más residentes son Paradela (910), San Vicente (902) y A Armenteira (750). Finalmente, en el término municipal de Ribadumia, la parroquia más poblada es la de Ribadumia (1.730 censados) que ha logrado desbancar a la de Barrantes (1.700), que a principios de este siglo experimentó un notable crecimiento urbanístico y social. Besomaño se encuentra en la otra cara de la moneda, pues con sus 140 habitantes es una de las parroquias más pequeñas de la comarca. El estudio del IGE también deja ver que O Salnés no es una comarca especialmente castigada por el drama de la despoblación. Así, mientras en el interior de Galicia se cuentan por centenares las aldeas abandonadas o en las que apenas quedan un puñado de habitantes, este fenómeno es poco usual en O Salnés. Pero eso no significa que no exista. Varios lugares cuentan actualmente con menos de 10 vecinos, como por ejemplo Salcedas o Serrán, en Meis, o A Xesteira, en Ribadumia. También hay lugares ya abandonados, como Valdedeus, en Meis, conformados en el pasado por solo una o dos viviendas.