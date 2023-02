El patrón mayor de Carril irá al Constitucional

José Luis Villanueva Vicente, patrón mayor de Carril, anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional para hacer valer sus derechos, después de que el Supremo desatendiera su recurso de casación y calificara como firme la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que lo condena a un año y cuatro meses de prisión por, presuntamente, haber agredido al abogado vilagarciano Santiago Prego.

Villanueva manifestaba esta tarde que “no es que no acate la sentencia ni nada parecido; lo que sucede es que estoy muy disgustado con el sistema, ya que se dejó caducar la acusación que yo presenté en el juzgado de Vilagarcía y, sin embargo, la suya prosperó”.

"Indefensión"

Esto lo lleva a decir que lo ocurrido “me produce indefensión porque hay circunstancias que en un juicio justo podrían haberse valorado”.

Es por ello que “voy a recurrir ante el Constitucional y hasta las últimas consecuencias, haciendo uso del derecho que me asiste”.

No lo entiende

Mientras el abogado rechazaba hacer valoraciones al ser consultado por FARO, alegando que estaba conduciendo de camino a Madrid, limitándose a decir que “la sentencia es firme”, Villanueva insistía en que “no se entiende que se inadmitiera el recurso”.

Pero “sigo confiando en la Justicia, de ahí que vaya a apelar al Constitucional”, insistía antes de advertir de que “todo esto, aunque me inhabiliten con 18 meses para ocupar cargo público, tampoco es algo que me preocupe, y desde luego, no afecta en absoluto a mi papel en la cofradía”.

Lo que quiere decir es que “una cosa es que, llegado el momento, no me pudiera presentar a unas elecciones futuras, y otra muy diferente es que tenga que dejar el cargo que ostento, ya que ahora mismo eso no es discutible”.

Informes jurídicos

En relación con esto, maneja informes jurídicos que, atendiendo al Código Penal, indican que “no encontrándose la inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo entre las que hacen que los miembros de los órganos rectores de las cofradías puedan perder la condición de elegibles o convertirse en inelegibles, puede afirmarse que la sentencia dictada es irrelevante en cuanto a la posición de José Luis Villanueva Vicente en su condición de patrón mayor de Carril”.

Fue en marzo de 2018 cuando el abogado vilagarciano Santiago Prego denunció haber sido agredido por el patrón mayor de Carril, quejándose de un golpe que le habría provocado un desprendimiento de retina.

Tensión permanente

Estos y otros hechos constituyen parte del enfrentamiento y el clima de crispación que se vive desde hace años en Carril y que enfrenta a José Luis Villanueva con un amplio sector del colectivo de marisqueo a pie.

A pesar de lo cual volvió a ganar las elecciones celebradas hace apenas cuatro meses. Razón por la cual José Luis Villanueva entiende que este tipo de situaciones únicamente persiguen desprestigiarlo y apartarlo del cargo.