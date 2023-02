El “país de las rías” al que escribían Emilia Pardo Bazán y el exdirector de FARO DE VIGO, Ceferino de Blas, lo tiene todo a su favor para seguir triunfando en materia turística.

Aún así, nunca es suficiente. Sobre todo cuando la competencia es feroz en todo el planeta y el cliente/turista es cada vez más exigente.

De ahí que, para evitar dormirse en los laureles, ayer se pusieran sobre la mesa diferentes fórmulas con las que rediseñar la estrategia promocional y seguir destacando a nivel nacional e internacional.

Y la conclusión es que el turismo de experiencias, la sostenibilidad y la desestacionalización son la combinación con la que abrir cualquier puerta.

Retos que se plantearon en el Concello de O Grove durante el foro de debate titulado: “Cara un turismo máis experiencial e sustentable”.

Una esperada cita impulsada por la Diputación de Pontevedra y FARO DE VIGO que fue una más de las múltiples actividades complementarias de los Premios Emilia Pardo Bazán no País das Rías.

Cacabelos y Silva

Fue así como se dieron cita el alcalde, José Cacabelos Rico, y la presidenta del ente provincial, Carmela Silva, quienes mostraron sus deseos de seguir avanzando en materia turística y promocional no solo de la villa meca, sino de todos los destinos pontevedreses, que non son pocos.

La gente ya no solo viene para comer almejas, sino para ir a mariscar; no solo quiere beber nuestro albariño, sino ayudar a vendimiar o podar Lorena Varela

En dicho foro también se encontraba Marta Giráldez, que como presidenta de la Mancomunidade do Salnés destacó que este órgano ha dado pasos en la misma dirección: la de la sostenibilidad y la diferenciación del destino turístico en base al disfrute de todo tipo de experiencias.

Una apuesta en la que incidieron la exconcejala meca de Turismo, Emma Torres, decana de la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, y Mar Rodríguez, vocal del Clúster de Turismo.

¿Qué es una experiencia?

Al igual que lo hizo Lorena Varela, la gerente de la Ruta do Viño Rías Baixas, que logró el Premio Emilia Pardo Bazán no País das Rías en la categoría de Turismo y que tiene muy claro qué es eso del turismo de experiencias: “La gente ya no solo viene para comer almejas, sino para ir a mariscar; no solo quiere beber nuestro albariño, sino ayudar a vendimiar o podar”.

Ni que decir tiene que los asistentes al acto, y muy especialmente, Carmela Silva, aprovecharon para recordar a la gran precursora del turismo en la provincia, la citada Emilia Pardo Bazán.

No puede ser que un turista lo tenga más fácil para llegar de Berlín a Santiago que desde Santiago a O Grove José Cacabelos - Alcalde de O Grove

Ceferino de Blas

De ahí que no faltaran las emotivas y cariñosas referencias al importante papel que jugó para dar a conocer la provincia. Como también se escuchó un sentido reconocimiento al trabajo desempeñado por Ceferino de Blas, de forma particular cuando escribió sobre la histórica presencia de la literata y feminista en el “país de las rías”.

Somos muy conscientes de que las personas que viajan con animales son muy respetuosas con el medio ambiente y disfrutan de los espacios verdes y las zonas de costa habilitadas para sus mascotas Marta Giráldez

Referencias igual de afectivas que las escuchadas al aludir al papel que juegan el conjunto de las mujeres, que son pieza clave en el engranaje de la maquinaria turística de O Grove y toda la provincia.

Municipios del interior

Engranaje que contribuyen a engrasar organismos como la Mancomunidade do Salnés, cuya presidenta hizo una firme defensa de las potencialidades turísticas de la comarca, con especial incidencia en la Ruta del Padre Sarmiento y la Variante Espiritual, “que discurre por parajes del interior desde Pontevedra hasta Ribadumia, pasando por Poio y Armenteira a través de la Ruta da Pedra e da Auga, que más verde y sostenible no puede ser”.

Abundando en ello, y en la firme apuesta por la sostenibilidad y el turismo de experiencias, aprovechó Marta Giráldez para avanzar que mañana se presenta en A Illa de Arousa el vídeo “Camina conmigo”, centrado en dar a conocer la comarca como “Destino Pet Friendly", es decir, como un lugar especialmente indicado para viajar con mascotas, que es un “título” con el que hace un par de años se distinguió al Concello de O Grove.

Amantes de los perros

“Es nuestra apuesta por convertirnos en destino para los amantes de los perros, ya que somos muy conscientes de que las personas que viajan con animales son muy respetuosas con el medio ambiente y disfrutan de los espacios verdes y las zonas de costa habilitadas para sus mascotas”, proclamó la presidenta comarcal y alcaldesa de Meis.

Turismo somos todos, y todos tenemos que estar juntos Mar Rodríguez

Para añadir que, tras los “excepcionales” resultados turísticos obtenidos desde que se superó la pandemia, “lo que hay que hacer es seguir trabajando por desestacionalizar y lograr que nuestra comarca, la ría y toda la provincia sean visibles y disfrutables los 365 días del año”.

Optimismo

Lo cual llevó a Giráldez a pronosticar que “va a conseguirse este mismo año”, convencida de que va a resultar turísticamente “muy bueno”.

Apreciación en la que coincidió Mar Rodríguez, antes de sentenciar que “turismo somos todos, y todos tenemos que estar juntos”.

Se refería así a las Administraciones públicas, la iniciativa privada, los propios turistas y los ciudadanos de cada pueblo, ya que esa unidad es el camino “para lograr el ansiado turismo sostenible que nos haga diferentes”.

"Turismofobia"

Lo cual también pasa por “buscar alternativas a la masificación y la ‘turismofobia’, tratando de evitar problemas de convivencia como los que empiezan a producirse en algunos lugares”, argumentó Emma Torres.

Apostar por un turismo sostenible también supone hacer que la gente que vive aquí todo el año esté cómoda, por lo que debemos cuidarla, al igual que cuidamos de nuestro entorno Carmela Silva - Presidenta de la Diputación de Pontevedra

A lo que Lorena Varela añadió: “Debemos hacer todo lo necesario para que 2023 sea el año de la definitiva digitalización y la profesionalización del sector, logrando entre todos que el turismo sea el disfrute de la vida”.

Palabras compartidas por Carmela Silva, que además de hacer suyo el ímpetu y la pasión de la “influencer” que considera a Emilia Pardo Bazán, dejó claro que “apostar por un turismo sostenible también supone hacer que la gente que vive aquí todo el año esté cómoda, por lo que debemos cuidarla, al igual que cuidamos de nuestro entorno”.

Enormes posibilidades

Lo cual la llevó, como hizo el alcalde Cacabelos, a enumerar infinidad de posibilidades que, desde la gastronomía a los pazos, pasando por las aguas termales, los barcos de pasaje, yacimientos, playas, naturaleza y muchas opciones más, permiten disfrutar en las Rías Baixas de un “turismo de experiencias y sensaciones”, haciendo la estancia de los visitantes “algo único que los haga repetir la visita y hablar de nuestra tierra en cualquier parte del mundo”.

Orgullosa de lo mucho que puede ofrecer la provincia, Carmela Silva también insistió en la necesidad de extremar las precauciones “para no morir de éxito”. Lo cual se logra, remarcó, “cuidando lo que tenemos”.

Corregir debilidades

Tanto la presidenta provincial, convencida de que 2023 será “fantástico” para el turismo, como Emma Torres, una de las mejores conocedoras de este sector en la comunidad, también saben que tan importante como “saber qué es lo que nos diferencia y sacarle partido”, lo es analizar las debilidades y corregirlas.

Debilidades o temores como quedarse sin agua potable en pleno verano en una comarca como O Salnés, donde también preocupan el hecho de que se triplique la generación de residuos y ciertas aglomeraciones, según explicó Marta Giráldez.

Y hablando de debilidades, “no puede ser que un turista lo tenga más fácil para llegar de Berlín a Santiago que desde Santiago a O Grove”, condenó el alcalde. “No podemos tener un transporte público tan deficitario”, apostilló Marta Giráldez.

El ejemplo de la Diputación y la Ruta do Viño

Al hilo de todo esto, y siguiendo el ejemplo de Turismo Rías Baixas y la Diputación de Pontevedra, o el de la Denominación de Origen Rías Baixas y su Ruta do Viño, el Ayuntamiento de O Grove quiere consolidarse como destino a partir de una oferta diferenciada basada en la sostenibilidad y las experiencias, sensaciones y emociones que pueden llegar a encerrar muchas de sus potencialidades.

Quiere y puede, ya que le sobran mimbres para afianzar su excelencia turística y lograr esa diferenciación.

Y, en buena lógica, lo mismo puede decirse de todos y cada uno de los lugares que integran “el país de las mil rías”.

Se trata de apostar por ese turismo de experiencias, ya que si bien “la palabra experiencia está muy manida en el sector turístico, no cabe duda de que es realidad y futuro, porque el visitante ya no solo quiere ir a un sitio concreto, sino que quiere vivirlo y sentirlo”.

Quien así se expresa, con conocimiento de causa, es Lorena Varela, la representante de la Ruta do Vino Rías Baixas que intervino en el foro de debate desarrollado ayer en O Grove.

Enoturismo

Evidentemente, puso como ejemplo al enoturismo que tan buenos resultados ofrece en las Rías Baixas. Quizás porque “la experiencia es casi el eje central de nuestro producto, ya que cuando un turista accede a una bodega no solo quiere catar vino, sino conocer el proceso de elaboración, asistir a la poda o saber más sobre la historia de la bodega de que se trate, del pazo en el que se asienta o de sus jardines”.

Lo que quiere decir Lorena Varela es que el sector turístico en Rías Baixas “es claramente experiencial, de ahí la importancia de vincular la degustación o la elaboración del vino con otros productos, combinándolos todos en una oferta diferenciadora en la que entra en juego todo lo relacionado con la sostenibilidad”.

Ofertas complementarias

Dicho de otro modo, que “debemos complementar una cata con un paseo entre viñedos, pero también acompañar el enoturismo del marisqueo, patrimonio, senderismo u otros formidables valores turísticos que tenemos en la zona”.

Ese es el ejemplo que debe seguir O Grove, donde el turismo de experiencias se relaciona con las playas, el paisaje y la ornitología.

Pero también con la pesca, el marisqueo, los catamaranes de recreo, la isla de A Toxa, el yacimiento de Adro Vello o la preciada gastronomía que hace de esta localidad el “comedor de Galicia”.

Todo ello, por qué no decirlo, atractivos que deben inspirarse y sustentarse en la sostenibilidad, ya que “ser sostenible no es solo reducir residuos o la huella de carbono”, espeta Lorena Varela.

Desarrollo del rural

La misma oradora que ayer abogaba por potenciar la sostenibilidad sacando el máximo partido al desarrollo del rural, “de ahí que sea tan importante apoyarnos en empresas y artesanos locales”.

Y, para terminar, defendió la idoneidad de seguir apostando por la profesionalización del sector, “logrando entre todos que las experiencias sean una realidad y que la gente se lleve sensaciones positivas a su casa”.

Se trata, en definitiva, de que los turistas “se vayan satisfechos por haber vivido experiencias de verdad, ya que así se acaban convirtiendo en prescriptores y en la mejor promoción o publicidad que podemos tener”, concluyó.