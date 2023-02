Os Premios Pardo Bazán nas Rías abordan o turismo de experiencias na Sala das Cunchas

As actividades a carón dos Premios Emilia Pardo Bazán no país das Rías trasládanse este martes, 14 de febreiro, a O Grove onde se celelebra a partir das sete da tarde, un debate co suxerente título “Cara un turismo experiencial e sustentable” no que participan as expertas máis doadas na materia.

O coloquio a desenrolar na Sala das Cunchas (vello Concello da praza do Corgo) conta coa experiencia e sabiduría de Lorena Varela da Ruta do Viño Rías Baixas e premio Emilia Pardo Bazán no País das Rías na categoría de Turismo, quen estará acompañada de Mar Rodríguez, vocal do clúster de Turismo; Marta Giráldez, presidenta da Mancomunidade do Salnés; e Emma Torres, decana da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra.

O acto vai ser presentado polo alcalde da localidade José Antonio Cacabelos e maila presidenta da Diputación de Pontevedra Carmela Silva.

A tese fundamental artellarase sobre as maneiras más sinxelas para conquerir a tan demandada desestacionalización turística frente ao concepto de vacacións de sol e praia que rixe case en todalas costas do país.

Pero é que Galiza ofrece moito mais ao visitante, sobre todo moitas experiencias como as que ofrece o bo viño, en particular o albariño, o excelente marisco, as espectaculares paisaxes e os extraordinarios monumentos e patrimonio histórico.

De todo elo falarase longo e tendido pois as catro voceiras e os presentadores son verdadeiros expertos neste recurso fundamental para a comarca de O Salnés.

A charla deste martes é parte da xira que escomenzou o 31 de xaneiro en Pontevedra onde comezou a presentación dos galardóns convocados polo xornal decano e a institución provincial ao fin de recoñecer o liderado das mulleres en asuntos como a literatura ou o turismo, como é neste caso.

O acceso do público é libre ata completar o aforo do Salón das Cunchas polo que é recomendable achegarse coa máxima puntualidade para poder asistir ao acto no que se premian tres áreas fundamentais; Cultura, Feminismo e Turismo “porque Pardo Bazán foi unha influencer que situou toda a nosa beleza no mundo”, expresou Carmela Silva na anterior cita no pazo de Montero Ríos de Pontevedra.