“Soy bastante loco, pero cuando algo me toca el corazón lo vuelco en canciones”

El ciclo “¡Achégate ao Salón!” arranca esta misma mañana con Luis Fercán. Un joven cantautor compostelano que está erigiéndose en una de esas voces con personalidad propia y que hoy (12.30 horas, Salón García) se pondrá a disposición de quien lo desee para mostrar los motivos de su pujante ascenso en el panorama de la música española.

– Canarias, Aragón… Ahora Vilagarcía. ¿Está claro que 2023 ha empezado con mucho movimiento para usted?

–La verdad es que sí, empezó bastante duro. No me puedo quejar absolutamente de nada. Tendré sobre 120 bolos en total en todo el año. Ya empecé en noviembre y espero que todo siga igual de bien. La gira de este disco terminará el 20 de abril en el Teatro Principal de Santiago.

– Su música y las salas pequeñas son casi un matrimonio indisoluble.

– Me encuentro muy cómodo en salas pequeñas y teatros. Tengo algo en mis conciertos y es que hay un silencio bastante grande siempre. Eso hace que en los sitios pequeños o los teatros se cree una atmósfera muy bonita. Como que conecta mucho más todo.

– Y esto de tocar al mediodía, ¿qué le parece?

– Es algo que me gusta. La última vez que toqué en Vilagarcía fue a mediodía en el Atlantic Fest. La voz siempre la tienes mejor por la tarde, pero el mediodía es una hora guay para tocar.

"Cuando compongo me meto en las canciones y es una especie de catarsis bastante guapa"

– Una cuestión está clara en su música. La sinceridad, la conexión y el cantar su propio yo.

– Canto mis historias de vida. Se puede decir que soy una persona introvertida y no lo soy, pero me considero sensible. La idea del poeta de película tampoco es así. No soy eso, soy bastante loco en el día a día, pero cuando algo me toca el corazón lo vuelco en canciones. Cuando compongo me meto en las canciones y es una especie de catarsis bastante guapa. Casi como una especie de terapia.

– Uno que ya le escuchó en directo, recuerda una canción en la que hablaba de una experiencia acuática que pudo resultar trágica. Es decir que su voz rasgada también viene acompañada de un abrirse en canal a la hora de contar cantando o viceversa.

– Sí, “Miedo en el mar” es la canción. Me pasó surfeando y tengo muchas ganas de grabar ese tema para el nuevo disco. Es una canción que me hace revivir un momento bastante agónico y me meto mucho en la canción, no lo puedo evitar. Si no lo doy todo en el escenario se me nota y mi gente cercana se da cuenta. Siempre quiero disfrutar al máximo y esa es mi manera. Detrás de este aspecto canallita que tengo, también hay un buen sensiblón.

– En 2021 grabó con tanta intimidad que se decidió a hacerlo en una casa abandonada que era de su abuelo. ¿Lo de buscar intimidad se le fue de las manos ahí?

– (Risas) Para hacerlo más sensible todo. Fue en una casa que estaba haciendo en Lavacolla mi abuelo que murió cuando yo tenía 6 años. Cuando murió se dejó de hacer y de vez en cuando me doy una vuelta por la casa. Fue el sitio perfecto para grabar “Canciones completas desde una casa vacía”. Quedamos muy contentos con el resultado final. Nacho Mur, el productor, y yo nos encerramos allí tres días y salió lo que buscábamos.

"La preproducción del nuevo disco la haremos en el Náutico de San Vicente porque vivo en O Grove la mayoría del tiempo"

– ¿Para el tercer disco que está en proceso ha decidido volver al estudio?

– Sí, pero vamos a hacerlo de forma rara. La preproducción la haremos en el Náutico de San Vicente porque vivo en O Grove la mayoría del tiempo. Me gusta dejar el sello propio en los discos y los primeros días grabar en un bar es algo que me encanta hacer.

– En breve creo que toca dar el salto internacional.

– Pues sí. En marzo tengo una gira por México, por muchas de las grandes ciudades y en salas muy buenas para tocar. Marcho el 21 de marzo y vuelvo el 3 de abril. No sé por qué, pero la verdad es que tengo muy buena vibración con México.

– Las reproducciones digitales le están dando un crecimiento brutal. Suma millones de escuchas.

– Hay algo que ha pasado ahí y la gente está respondiendo muy bien. He subido 60.000 oyentes más en dos meses y eso está muy bien. Es otra forma de escuchar discos.

– ¿En qué momento se encuentra profesionalmente hablando?

– La verdad que en el mejor momento. Tirando para arriba, por lo menos lo que estoy sintiendo es que sí. Cuanto más hago lo que me nace sin tener en cuenta lo que se pueda pensar, mejor me va. Esa es la línea que me gusta seguir, la de ser yo mismo y que todo vaya fluyendo.

– ¿Y qué les decimos a los que aún están indecisos de acudir a verle en el Salón García?

– Que va a ser una hora y cuarto que les prometo que si no les gusta muchísimo, no la van a considerar perdida nunca.