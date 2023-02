Los arousanos llenan diez autobuses para la manifestación en defensa de la sanidad pública

El anuncio del presidente de la Xunta Alfonso Rueda sobre las primas a los médicos voluntarios para cubrir vacantes en los Puntos de Atención Continuada con déficit de personal no amilana a SOS Sanidade Pública ni a gobernantes de localidades progresistas que se proponen que la de hoy sea la protesta más multitudinaria en las calles compostelanas.

La plataforma de la Sanidad Publica que en los últimos meses registró más de 10.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular anuncia que saldrán autobuses desde Vilagarcía, Cambados, Meis y O Grove, además de coches particulares. También hay Ayuntamientos de la comarca de O Salnés que han fletado una decena de autocares para convertir la cita en la capital gallega en histórica.

La reivindicación es conocida por todos pues la falta de médicos de Atención Primaria y de especialidades como Pediatría es clamorosa en la práctica totalidad de las localidades, pero es especialmente grave en los municipios costeros. O Salnés ha sido calificado como el “kilómetro cero” en esta crisis de personal y no por capricho sino porque varios centros han tenido que cerrar sus puertas en varias ocasiones por el simple hecho de que no había un médico en el turno ordinario ni de guardia.

La localidad de O Grove y también Sanxenxo han capitalizado las protestas en los últimos meses, a pesar de que la Consellería de Sanidade intentó paliar la situación, pero aún así de forma claramente insuficiente.

El alcalde socialista José Antonio Cacabelos arremetió en varias ocasiones contra la Consellería de Sanidade al entender que no tiene voluntad de corregir el problema que básicamente consiste en que los tres o cuatro médicos asignados apenas tienen tiempo para asistir a los enfermos crónicos. “Hace meses que no se dan citas médicas en el centro de salud” denunció en varias ocasiones el regidor meco.

También es combativa en idéntico sentido la alcaldesa de Meis Marta Giráldez quien llegó a calificar de burla el compromiso de mejorar la atención en los PAC de la localidad.

El estallido del conflicto ya provocó dimisiones y relevos en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, aunque la situación es muy parecida en otras comarcas gallegas. Esta misma semana se solicitó el cese de la gerencia de Santiago, por poner algún ejemplo similar.

Sanidade, por su parte, reconoce el déficit de personal facultativo y atribuye la responsabilidad al Ministerio de Sanidad que a su juicio debería ampliar las plazas de médicos MIR, una solución que en principio no convence a los pacientes.

Y es que el problema parece enquistado desde hace años, lo que ha repercutido en todo el entramado sanitario, pues las carencias en los centros de salud también desborda los servicios de Urgencias de los hospitales. La medida del nivel de crispación se tomará hoy.

Contrataciones dignas

El diputado autonómico Julio Torrado subraya que son necesarias “soluciones estructurales inmediatas y no ideas improvisadas para parchear la nefasta gestión sanitaria de los últimos años”. El político socialista vilagarciano denuncia “una saturación nunca vista del sistema sanitario, con listas de espera de semanas para ser atendido, no ya por un especialista, sino en atención primaria, en el médico de cabecera”. Su opinión es que no se trata ya de un problema estival sino que “se arrastran diez años de malas decisiones políticas, pues todos sabíamos que en este tiempo se iban a producir muchas jubilaciones”. Respecto a la comarca de O Salnés, Torrado recuerda que “en el Albariño no hubo médicos, tampoco en el Atlantic Fest ni durante muchos días del verano y también en invierno. A su juicio, la promesa de que se van a contratar más médicos “es una simple excusa” cuando se precisa “un plan extraordinario de contrataciones en condiciones dignas”.