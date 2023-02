“Los primeros días en la UCI no contaban conmigo”

La gravedad del accidente lo llevó a la UCI de Montecelo. Tras seis días en Intensivos subió a planta y desde la semana pasada ya está en casa. En total, trece días de hospitalización, cuando “lo habitual serían entre veinte y veinticinco”. Por tanto la recuperación está siendo espectacular. Muy rápida. Tanto que los propios médicos están sorprendidos con el proceso.

¿El secreto? Peso cree que se debe a una combinación de varios factores. En primer lugar, considera que la atención que le prestó Jacinto López en los primeros momentos del impacto fue “absolutamente determinante”. Por ello, le estará eternamente agradecido.

Entre varias personas pudieron levantar el coche que lo había arrollado, pues “tenía el pase de rueda encima del pecho y me estaba ahogando”. Se quedó inconsciente un par de minutos. “Nos quejamos de la sanidad y la verdad es que tenemos una de las mejores del mundo. A mí me atendieron pronto. Jacinto no tenía muchas esperanzas de que llegase con vida al hospital. Tenía politraumatismos severos y sangre por dentro. Me rompí quince costillas –alguna por varios sitios–; seis de un costado y nueve del otro. También me fracturé parte del esternón”, relata el guardia civil del departamento de Intervención de Armas en el cuartel de Vilagarcía.

No solo Jacinto López veía la situación negra, sino que durante los dos primeros días de ingreso, los propios especialistas de la UCI “temían por mi vida”. “Para mi familia fue muy angustioso”, admite Peso, hijo de emigrantes gallegos en Bruselas y desde hace décadas asentado en O Salnés, donde tuvo dos hijos (y actualmente también nietos).

Además de la prontitud en la atención sanitaria, está convencido de que su buena forma física le ha ayudado en su positiva evolución –así se lo han trasladado los médicos–. Además de realizar caminatas de varios kilómetros y de practicar ciclismo en carretera y en montaña, su auténtica pasión es la pesca submarina, en la que lleva volcado desde los 14 años (es presidente del club Pérez-Sub). “No es solo un deporte, sino un modo de vida que te engancha. En el fondo del mar te evades la mente, los problemas se quedan en la superficie”, confiesa.

José Luis Peso está ansioso por retomar su rutina con todo lo que ello implica: tanto regresar al trabajo que tanto le gusta y en el que tan cómodo está con sus compañeros (no tiene intención de retirarse por el momento) como volver a sumergirse en el mar. No obstante por el momento debe descansar en su casa, rodeado de los suyos, donde realiza ejercicios respiratorios y sale a caminar a un paso más lento del que le gustaría. “Siempre he sido muy activo y dinámico y me cuesta estar quieto”, admite.

Peso es totalmente autónomo en su vida cotidiana. “Fui a buscar el pan y ahora ya voy a empezar a hacer la comida para que esté lista cuando mi pareja llegue de trabajar”, comenta sentado en su salón mientras conversa con FARO. “Ahora ya no, pero al principio tenía la sensación de pisar cristales en el pecho, era muy incómodo”.

Cuando se ríe tiene molestias y los calmantes le ayudan a sobrellevar el proceso. Las costillas tienen que soldar solas. Pero sobre todo lo más importante es la gran capacidad pulmonar que ha adquirido a lo largo de todos estos años practicando submarinismo.

El guardia civil es totalmente consciente de que ha vuelto a nacer. Su actitud optimista desde el minuto uno es otro de los factores que ha contribuido a su recuperación. “La vida es un regalo y hay que aprovecharla. No debes achicarte porque la vida sigue adelante”.

Apunta que está más acostumbrado a rescatar “que a que me rescaten”. De hecho hace menos de dos meses, en diciembre, Peso estaba –a pulmón– a quince metros de profundidad en las aguas de O Grove recuperando el cuerpo de Ismael García, el joven de Valga que falleció realizando pesca submarina. “El primer día no lo encontraron y al siguiente movilicé a la gente del club y fuimos a buscarlo. Teníamos claro que el chico estaba muerto, pero no nos podíamos quedar quietos. La familia necesitaba encontrarlo para poder comenzar el duelo”.

“El joven que me atropelló entró en pánico, estaba destrozado; el accidente ha tenido dos víctimas: él y yo”





José Luis Peso está abrumado con la cantidad de muestras de afecto y preocupación recibidas durante todos estos días. Los teléfonos de su familia no paraban de sonar. “Es una avalancha difícil de gestionar en poco tiempo”, comenta al tiempo que se muestra muy agradecido a todas las personas que se interesaron por su estado. “Parece que estaba asistiendo a mi propio entierro”, resume.

Una de ellas fue el joven que lo atropelló, un chico de 18 años que había sacado el carné hacía dos meses. “Yo estaba cruzando el paso de peatones y me di cuenta de que el conductor no me veía. El sol estaba muy bajo y la carretera mojada, hacía como un efecto espejo que deslumbraba. Entonces di un salto para que no me cogiera las piernas e impacté contra el parabrisas del acompañante. Él arrancó conmigo encima y luego frenó, pero me pasó por encima. No sabía lo que era. Entró en pánico. La verdad es que hemos sido dos víctimas: él y yo. Él temblaba como una vara verde y me cogía de la mano. Fue un accidente, le podía haber pasado a cualquiera”, relata el guardia civil.

Peso conoce a su abuelo y desde el primer momento, ya estando en la UCI, se interesaron por su estado. “Estaban disgustados y preocupados”. Cuando pasó a planta, el joven fue a visitarlo. “Le tuve que dar ánimos yo a él porque se había llevado el susto de su vida. Yo le quitaba hierro al asunto, eso que apenas podía hablar porque no me entraba aire en los pulmones. Me siguió llamando a través de su abuelo cada dos o tres días. Un chaval encantador”.