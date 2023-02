“Rompente”, seleccionada entre los mejores cortos en los Mestre Mateo

A curtametraxe “Rompente” do director meañés Eloy Domínguez Serén segue colleitando premios e nomeamentos. O último, esta semana, acabando de ser nomeado para os XXI Premios Mestre Mateo, na modalidade de “mellor curtametraxe”, e cuio fallo máis galardóns daranse a coñecer na gala que se celebrará o vindeiro 11 de marzo no Auditorio Municipal de Ourense. En total, a estes premios concorrían de partida 198 obras e 489 profesionais que aspiraban a un destes 26 galardóns do audiovisual galego. Catro son os finalistas en cada modalidade.

E na sección de curtas, “Rompente” compite con “A entrevista” de Fernando Tato e Susana Sampedro), “A rabia” de Alberto Díaz, e “A entrega” de Pedro Díaz, sen dúbida un obxectivo de gran complexidade pola calidade de todos los participantes. Producido por Zeitun Films, o “Rompente” de Eloy Domínguez chega avalado por senllos primeiros premios nos festivais de cinema de Málaga e de Cans, máis a súa preselección para os Premios Goya do cinema español, sendo elixido unha das mellores quince curtas do cinema español para a mentada cita. Certo que non puido finalmente superar a criba dos cinco finalistas duns premios Goya que se coñecerán este sábado 11 de febreiro, pero a preselección foi xa de por se un premio dabondo para o director meañés. Eloy Domínguez recoñece que “a noticia do nomeamento aos premios Mestre Mateo deixounos moi felices: tato ao equipo, aos actores e a toda a xente do Barbanza, que está moi ilusionada con iso, nunha película coa que traballamos con bateiros, marisqueiros, xente do mar, na súa lingua dialectal do Barbanza”. “ Ademais -agrega- para min é tamén moi especial por ser unha película tan próxima ao meu corazón e ao dos meus pais, porque foi a súa historiaa que inspiroume en parte esta película”. E é que os seus pais, tamén moi novos e acabando de ter un fillo, abríronse a vida na emigración como válvula de escape para saír adiante. Con respecto á difusión da súa película, Eloy Domínguez apunta que “os premios, o recoñecemento dos Goya, este nomeamento para o Mestre Mateo… Todo iso significan moitas máis ocasións para que a película sígase vendo, e iso é un orgullo para todos, mesmo para min o levar fóra o nome de meu pobo, Meaño”. Un “Rompente” que se fixo coa singularidade de grabalo na lingua galega coloquial costeira da zona do Barbanza, onde como a costa galega a gheada e o seseo úsase sen complexos. “Rompente” responde a unha curta de 26 minutos que narra unha historia ambientada no comarca do Barbanza, con tres días na vida Santi e Lucía, dous novos proxenitores que acaban de ter un neno e que loitan por abrirse paso na vida. A parella na ficción está interpretada por Sergio Baleirón (Rianxo) e Soraya Luaces (Portosín), ambos os actores afeccionados cos que Eloy Domínguez deu e animou a protagonizar este proxecto. No seu haber, Domínguez Serén ten xa algúns traballos en modalidade documental e, o seu novo reto, xa en cernes, é a dirección da súa primeira longametraxe de ficción. Será “Tralovento”, unha co-produción internacional sueca, portuguesa e galega que se rodará na provincia ourensá.