Las mascarillas continúan en el transporte público pese al fin de su obligatoriedad

Ayer era el primer día en el que los viajeros del transporte público podían subirse sin la preceptiva mascarilla, una medida que se venía aplicando desde la pandemia. Pese a acabar su obligatoriedad, gran parte de los viajeros siguen manteniendo la costumbre de subirse al autobús o un taxi con ella puesta. Es más, gran parte de los conductores reconocían que van a seguir llevándola, e incluso, aconsejan utilizarla, sobre todo en aquellas rutas o viajes que conducen al Hospital do Salnés o a un centro médico.

Ricardo Pérez Mougán, conductor del servicio de transporte público de Vilanova de Arousa apuntaba ayer que la primera jornada sin mascarilla “ha pillado a la gente un poco descolocada, muchos todavía no tenían claro que podían prescindir de ella y la mayor parte optaron por utilizarla”. Él mismo es una de las personas que decidió mantener la mascarilla y, cada vez que uno de los viajeros le hacía referencia a la decisión del Consejo de Ministros, sus palabra siempre eran las mismas: “aconsejar su uso, este transporte conduce hasta el Hospital de O Salnés, y ya no es solo por el coronavirus, es que recientemente hubo una epidemia de gripe muy fuerte que llevó a varios ingresos hospitalarios, por eso creo que llevarla no es una mala idea, porque te acaba protegiendo de cualquier virus”. Eso sí, todo aquel que desee prescindir de ella “estará en su derecho y debe ser respetado”. De hecho, en el día de ayer ya hubo algunas personas que prescindieron del engorro que es llevar la mascarilla “sobre todo personas jóvenes, los mayores prefieren seguir llevándola puesta y son la mayoría de los viajeros, por eso el 90% de los viajeros la mantuvieron, porque ya se han acostumbrado a ellas”.

Los taxistas son otro de los sectores que van a ver como ha cambiado su situación en el día de ayer. Aunque una parte de ellos va a mantener la mascarilla y aconsejarán a todo el que entre que se la ponga, también ponen ejemplos de que las medidas que se adoptan, a veces, “parecen no tener mucho sentido, porque si tu recogías a un cliente, tenías que colocarte la mascarilla hasta que parábais a tomar un café en un bar juntos y a la misma distancia, que ahí si podías sacártela”. Manuel Abades, Javier Millán y Ramón Plácido recuerdan que, durante todos estos meses en los que la mascarilla en el transporte público ha convivido con su ausencia en la inmensa mayoría de espacios han tenido “algunos problemillas con clientes que no eran muy favorables a ponérsela, pero esos problemas quedaban resueltos cuando les decías ‘mira, es que si nos para la Guardia Civil, la multa para ti es de 100 euros’, era la frase mágica para acabar con cualquier tipo de discusión”. La retirada de la mascarilla acabará con todos esos problemas que “te podían causar más de un dolor de cabeza”. Plácido es el último taxi de Vilagarcía que todavía mantiene la mampara entre los asientos delanteros y traseros, un elemento que “seguramente retire en breve, pero que he decidido mantener por causa del coronavirus.

En paradas como la de O Cavadelo, una parte importante de los viajeros se subía al autobús ya sin mascarilla, mientras que el uso de este apósito también ha sido retirado del transporte escolar, donde la mayoría de los niños accedían al autobús sin ella puesta en la cara.