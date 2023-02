Los comerciantes de Vilagarcía claman contra la impunidad de los hurtos en sus establecimientos

La oleada de robos que sufrió Vilagarcía en los últimos días de enero ha dejado un poso de preocupación evidente en muchos de los autónomos que regentan diversos locales comerciales en la ciudad. Las voces de los afectados por los diferentes hurtos registrados refleja en igual medida la indignación y el hartazgo porque consideran que las leyes actuales les condenan a una indefensión absoluta.

Belén Barral, gerente de la tienda de golosinas Begui, lamenta las situaciones de difícil gestión a las que se ha tenido que enfrentar en algunas madrugadas tratándose además de un establecimiento de 24 horas. El último suceso tuvo lugar hace escasos días cuando dos mujeres, en un preocupante estado mental, se pelearon en el interior del establecimiento de la avenida do Doutor Tourón causándole todo tipo de destrozos.

“Estamos notando que cada vez hay más personas más drogadas y más bebidas. Es para preocuparse porque se viven situaciones muy incómodas, incluso más entre semana. Cada vez hay más chicas jóvenes que vienen a robar, no solo hombres, y aunque no se dan casos a menudo, sí que en el mes de enero las situaciones fueron muchas más que de costumbre”, señala Belén Barral.

Entre las medidas que no descartan adoptar en la cadena Begui está de pasar a atender por ventanilla a partir de una determinada hora. Apunta su gerente que “es una posibilidad. La de no dejar pasar al interior del local, pero eso siempre supone que tengan que pagar justos por pecadores y puede ser contraproducente para el negocio”.

La sensación de impunidad también es compartida por otros comerciantes que también sufrieron incidentes violentos. Es el caso de Yonatan González, responsable del comercio de ropa Madison Avenue, sito en Rey Daviña. Apunta que “tenemos muchos robos de prendas y porque los que lo hacen saben que no les va a pasar nada por mucha denuncia que pongamos, que nosotros sí las ponemos”.

Indefensión generalizada

El modus operandi de los ladrones es incluso desafiante para los propios comerciantes. Explica también que “nosotros sabemos perfectamente quien viene con intención de robar. Incluso les prohibimos la entrada, pero se te encaran diciendo que pueden entrar donde le dé la gana. Otros aprovechan cuando hay gente para colarse, coger la prenda y salir corriendo. La verdad es que nos sentimos bastante indefensos”.

Ya son muchos los trabajadores de diferentes establecimientos los que están intercomunicados a través del teléfono móvil para advertirse de la presencia de posibles sospechosos en las inmediaciones de los locales. Explica Yonatan González que “desde la Navidad pasada la verdad es que la preocupación general del sector fue en aumento. Sabemos que son los tres o cuatro de siempre, pero es que te encuentras además con que lo hacen con la convicción de que no les importa nada porque saben que poco castigo van a tener”.

Esos hurtos de ropa, como es el caso de la tienda Madison Avenue, encuentran además una rápida venta en el mercado negro. “Más de una vez nos ha pasado que venden la prenda al momento. En menos de media hora se ha localizado a la persona que llevó la prenda y ya dice que la vendió. Nosotros tenemos todo grabado y presentamos siempre denuncia con el informe policial para el seguro, pero el daño siempre queda”.

En la droguería Yves Rocher, situada en las cercanías de la plaza de Galicia, los amigos de lo ajeno también han sido desagradables visitantes. Nuria Rodríguez, responsable de la franquicia vilagarciana, reconoce que “tenemos muy localizadas a las personas que suponen una amenaza de robo, pero pese a advertirles, les da absolutamente igual y entran por la puerta en cualquier momento. A nosotros esta Navidad nos entró a robar hasta cuatro veces la misma persona”.

Lunas rotas en plena madrugada

En el mismo establecimiento se rompió una luna de considerables dimensiones una madrugada y, días después, los mismos autores trataron de agujerear la propia luna ya estallada para acceder al interior del local. “Hicieron tanto ruido que retumbaba el edificio a las cuatro y media de la madrugada. Me avisó un vecino y me vine con mi marido a esa hora y me encontré la luna asaltada. Menos mal que es como un cristal de joyería y es muy difícil de romper”, recuerda Nuria Rodríguez.

A esa sensación de impotencia se suma Arturo Reiriz. Tras el atraco a la tienda de piensos familiar se confirmó lo que él mismo pensaba ya con anterioridad, “son las autoridades las que deben actuar porque nosotros no podemos ni debemos hacerlo. Lo que nos hace daño es que los que roban entran por una puerta en el juzgado y salen por la otra al poco tiempo. Es una cuestión de legislación y de tomar medidas correctoras. La posibilidad de que hagan trabajos sociales o cualquier otra medida que les haga pensarse mejor lo que hacen y no dañar al autónomo que bastante tiene con sacar adelante su negocio como para también hacer de vigilante de seguridad”.

Las verjas vuelven a los escaparates

Una de las decisiones que algunos comerciantes están adoptando es la de instalar rejas en sus escaparates. “Nosotros no la teníamos operativa, pero esta misma semana la vamos a poner en marcha. Están reventando los cristales con tapas de alcantarilla y es la única manera de que se lo piensen si quieren robar”, apunta Yonatan González.

Mayor número de controles policiales

Desde que se produjo la oleada de robos en escasos días, tanto la Policía Local como la Nacional han intensificado su vigilancia en las madrugadas. En algunos casos, se realizan dispositivos de “paisano” para inhibir a los ladrones, algo que está dando un resultado óptimo en las últimas noches.

Reclaman más iluminación en las calles

Una queja generalizada por parte de los comerciantes consultados es la referida a la escasa iluminación nocturna en las calles de Vilagarcía. Zonas como praza de Galicia o Rey Daviña, pulmones comerciales del centro urbano, disponen de un bajo nivel lumínico. Lo mismo sucede en A Baldosa donde la penumbra es tónica predominante del invierno a partir de las siete de la tarde en Vilagarcía.