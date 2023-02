La correcta administración del dinero público, el que aportan todos los contribuyentes, con mucho esfuerzo, da la auténtica medida de la capacidad de gestión. Ahí es donde se ven los buenos gestores y administradores de lo público o los aficionados. Vayamos al caso de la conocida red wifi de Vilanova de Arousa. Empezó a funcionar en el año 2007 y, en consecuencia, son dieciséis los que lleva en servicio. Bien es cierto que todos sabemos que su funcionamiento es deficiente y que, igualmente, particulares y empresas nunca pudieron tener solo la red municipal por sus continuos cortes, lentitud, etc, etc. Se comenta que, únicamente, funciona bien en el centro del pueblo.

Esta red wifi fue objeto de grandes campañas de publicidad o propaganda vendiendo unas bondades que, realmente, nunca tuvo. Es un clamor lo limitado de su funcionamiento. Y más de tres lustros después de su entrada en servicio, es algo que deja mucho que desear pero que, parece, no hay interés en que funcione como merece Vilanova de Arousa a la altura del siglo en el que estamos donde internet es algo de primera necesidad. Lo que fue algo pionero en 2007 es, hoy en día, obsoleta y por ello manifiestamente mejorable. En estos servicios y su buen funcionamiento es donde más se demuestra el auténtico interés por los vecinos.

Y cuánto le ha costado al bolsillo de los vecinos esta red. La pregunta surge de una manera automática. Es difícil saberlo pero, sin exagerar, varios millones de euros. Si empezamos por sumar el salario del técnico municipal encargado de la misma podríamos decir que, en estos dieciséis años, ha estado en el entorno de los setecientos mil euros. En los cinco obradoiros de empleo Vista Real donde hubo módulos de Gestión de Redes que eran, básicamente, en cuanto a trabajos la instalación de fibra óptica en parroquias la cantidad total se va a casi un millón de euros. Aparte esta cifra hay que sumar los materiales de fibra que son otra partida importantísima.

Mención aparte es la continua adquisición de aparatos nuevos para mejorar ¿? la red o sustituir otros que por quedarse antiguos o averías requieren ser cambiados. Echando un vistazo a Google se puede comprobar como desde 2007, cada poco tiempo, hay que gastar grandes cantidades de dinero en esas compras.

Tanto el material de fibra óptica como estos aparatos suponen unos costes elevadísimos que, sin duda, los contribuyentes vilanoveses desearían conocer para así saber, con total exactitud, cómo se administran sus dineros, esos que les cuestan tanto ganar y que gestiona el gobierno municipal tras recaudarlos vía impuestos.

Decíamos que varios millones de euros gastados en estos años para una red wifi que todavía el gobierno municipal no ha conseguido que funcione adecuadamente ni tenga una cobertura razonable. Y esto no son hamburguesas que si no se comen no pasa nada. Es un servicio que para el comercio, hostelería, uso doméstico, para estudiar, por ocio o lo que sea es fundamental y debería alcanzar unos estándares mínimos. Más aún, se da la paradoja que habrá mucha gente, economías domésticas, que no solo paga la red, vía impuestos, sino que tiene que hacer, luego, un gasto adicional para contratar el servicio a operadores privados.

Honestamente, esto no es gestionar bien el dinero de todos. Una empresa privada no podría permitirse esta forma de actuar. Es la demostración de hacer las cosas despreocupadamente, con dejadez e incluso con esa sensación que, a veces, se transmite de que parecen juguetes de un niño caprichoso que, en poco tiempo, se aburre y acaba olvidándose porque ya encontró algo nuevo en lo que entretenerse. Así con este proceder y otros similares se alcanzaron las cifras de deuda que tiene Vilanova. Si, la mayor per capita de todos los municipios de la provincia y de las mayores de Galicia.

*José Juan Durán es candidato a la Alcaldía por Renova Vilanova.