Dinero y tabaco, botín del asalto a un bar de A Illa

Los propietarios presentaron denuncia ante la Guardia Civil, que está investigando el caso para tratar de identificar a los responsables. Todo apunta a que el ladrón accedió al patio interior tras superar un muro de tres metros. Una vez allí, rompió el cristal de la puerta trasera, lo que le permitió forzar la cerradura y entrar. Los propietarios sospechan que el hombre conocía bien el establecimiento, ya que algunos de los elementos que se llevó solo podía saber donde estaban si había ido al establecimiento.

La Guardia Civil investiga todos estos datos y ayer no descartaba ninguna línea de investigación. Mientras, los propietarios se afanaban en recuperar la normalidad restaurando la puerta y reparando todos los destrozos que se registraron en el establecimiento. El local es muy conocido en A Illa y pertenece a la esposa del portavoz del Partido Popular Juan José González Vázquez, que ayer se mostraba desolado por lo ocurrido.

Un mal que se extiende desde Vilagarcía a O Grove





Aunque es muy probable que la mayor parte de estos robos no tengan nada que ver unos con otros, en las últimas semanas se ha registrado un repunte de los asaltos a establecimientos comerciales para llevarse el dinero de la caja registradora o cualquier elemento de cierto valor que puedan encontrar.En Vilagarcía llevan tiempo sufriendo este tipo de robos, en los que uno o más individuos rompen el cristal del establecimiento para acceder a su interior. Esto ha provocado que la Policía Nacional haya procedido a reforzar su presencia en horario nocturno. En el otro extremo de la comarca, en O Grove, también ha ocurrido algo similar, ya que han accedido a varios locales tirando una tapa de alcantarilla a los cristales para poder entrar. En ese municipio se reclama una mayor presencia de las patrullas de la Guardia Civil en horario nocturno, cuando suelen perpetrarse este tipo de acciones que están sembrando un ambiente de generan inseguridad ciudadana entre los comerciantes.Lo que no parece es que estas acciones sean realizadas por una banda organizada, sino más bien por delincuentes locales que aprovechan la madrugada para llevarse el poco dinero que pueden guardar los establecimientos en sus cajas registradoras. De todas formas desde la Guardia Civil no se descarta ninguna hipótesis de investigación.