El balance de la Diputación en O Salnés: 127 millones invertidos y resuelto al fin el embrollo de las "pousadas"

Carmela Silva también hizo mucho hincapié en diferenciar su forma de gestionar y la de las anteriores presidencias del PP. En primer lugar, sostiene que la actual Diputación ha invertido un 64 por ciento más en la comarca que en los años de Rafael Louzán y, en segundo, defiende el modelo del Plan Concellos ya que, según la presidenta, garantiza a todos los municipios un volumen de financiación basado en criterios objetivos.

Más allá de las cifras, Silva también citó algunos de los logros alcanzados durante los dos últimos mandatos. Citó el ejemplo de las “pousadas”, en las que se invirtió casi un millón de euros para resolver las deficiencias urbanísticas y administrativas que heredó la actual Diputación de los anteriores gobiernos provinciales.

En relación a las “pousadas”, y a preguntas de la prensa, Carmela Silva explicó que ya se le han entregado formalmente a Hotusa, grupo hotelero que ganó en su día el concurso convocado por la Diputación para gestionar los cuatro establecimientos. En este sentido, agradeció la “paciencia” de la empresa, puesto que no pudo recepcionar los hoteles en los plazos inicialmente previstos. Carmela Silva explicó además que se ha ampliado el periodo de concesión a Hotusa, puesto que no pudo empezar a trabajar en los plazos previstos.

La presidenta señaló que la “pousada” de A Lanzada ya está en marcha; que la de Armenteira ya se entregó en 2017, aunque en estos momentos está cerrada porque se están haciendo obras de puesta a punto; que la de Ribadumia podría abrir en cualquier momento, cuando Hotusa lo estime conveniente; y que la de Meaño está pendiente de que la Xunta de Galicia le otorgue la calificación turística.

Carmela Silva confía en que alguno de estos alojamientos abra ya en Semana Santa, y deseó la mejor suerte a Hotusa. Pero insiste en que, desde su punto de vista, el proyecto fue “un error”, al suponer una competencia financiada con dinero público para los negocios turísticos que ya existían antes. Y, en segundo lugar, cuestionó la dirección del proyecto hasta 2015, con numerosas anomalías burocráticas y errores en el diseño y la selección de los materiales. “Calificar como desastre lo que nos encontramos es poco”, remachó Silva.

Además, la presidenta de la Diputación realizó un repaso por algunas de las obras más importantes que financió esta administración en Arousa, total o parcialmente. En Vilagarcía, por ejemplo, citó la escuela infantil de Vilaxoán, el albergue de peregrinos de Carril, la Vía Verde do Salnés o la nueva biblioteca de la calle Castelao.

En Cambados, destacó la próxima reforma de la plaza de Fefiñáns, la reurbanización de la de San Gregorio o la creación del nuevo museo dedicado a Ramón Cabanillas. En O Grove, puso sobre la mesa el desdoblamiento de la avenida de Beiramar o la reforma del cementerio municipal. En Sanxenxo, Silva enumeró la urbanización del colegio de O Revel y la humanización de una plaza pública en Vilalonga. En Vilanova, citó el cambio de césped en el campo de O Terrón, y en A Illa, el nuevo aparcamiento de O Bao o la transformación de Castelao.

Las inversiones por concellos fueron: 17,4 millones de euros para Vilagarcía; 18,1 millones para Sanxenxo; 13,7 millones en O Grove; 12,5 en Cambados; 10,5 millones en Vilanova; 9,4 en Valga; 9 en A Illa; 7,9 en Catoira; 7,8 en Meaño; 7,4 en Meis; 7,2 en Ribadumia; y 4,9 en el de Pontecesures.

Finalmente, indicó que hay una decena de ayuntamientos de la provincia que no podrán finalizar sus obras de planes extraordinarios antes del 31 de abril debido al alza de precios en la construcción o el retraso de la llegada de las materias primas. Meaño y Pontecesures se encuentran en esta situación, por lo que tendrán un nuevo plazo para entregar sus proyectos, que finaliza el 31 de diciembre.

Gonzalo Durán: “María José no Vales, si no has servido para la Cofradía no vas a servir para el Concello”

El alcalde de Vilanova y candidato del PP a la Alcaldía, Gonzalo Durán, arremetió ayer contra su homóloga del PSOE, María José Vales, y contra la presidenta de la Diputación por el acto que celebraron el pasado sábado en la Estación Marítima. El regidor reconocía que la que será su contrincante electoral “tiene todo el derecho del mundo a presentarse, lo que no tiene es derecho a reírse de los vecinos de Vilanova, que es lo que hicieron el sábado toda la plana mayor del PSOE de la provincia”. Durán cargó contra todos ellos por “decir que nos van a hacer la carretera de Baión, cuando todos sabemos que en 2015 se llevó ese dinero para hacer una grada en Balaídos y desde entonces no han hecho nada; se acerca el Carnaval y lo de ese acto fue una auténtica carnavalada”. Pero lo que más indignó a Durán fue el anuncio de querer hacer un “Central Park en O Terrón”.

Durán recordó que la compra de terrenos en esa zona fue una decisión del Partido Popular a la que el PSOE votó en contra y ahora tienen la cara de decir que quieren hacer eso”. Insiste en que su grupo de gobierno lleva casi dos décadas adquiriendo esos terrenos para crear “el mayor parque de la comarca, con cuatro hectáreas de superficie, del que el PSOE siempre estuvo en contra”. La falta de aceras en los viales provinciales, la ausencia de una rampa en Rego de Alcalde o la ausencia de la diputación en actos en Vilanova son cuestiones que llevan a Durán a afirmar que “solo quieren enturbiar la vida municipal y vienen a reírse de los vecinos; así los increparon durante el mitin”.

Duro fue con la candidata socialista de la que dijo directamente “María José no Vales, cuando te echan de un sitio, porque lo has hecho rematadamente mal y has dejado empufada la Cofradía, no entres en otro porque si no vales para llevar la Cofradía, tampoco vales para llevar el Concello, y tú lo sabes”. Javier Tourís, edil de Vilanova, también arremetió contra la presidenta de la Diputación, asegurando que “debe ser complicado eso de no venir a un municipio rojillo y confundirse de nombre; esto es Vilanova, no Vilaboa, pero como solo va a los municipios del PSOE lógico que se confunda”. Asegura que “Silva invirtió 50 millones de euros para iluminar Vigo, mientras está apagando el resto de concellos, por eso ya la llaman la presidenta de la Diputación de Vigo”.