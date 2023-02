Así son los dos grandes parkings que proyecta la Xunta en O Salnés

A principios de noviembre pasado, el delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López, anunció una inversión de 1,7 millones de euros en la creación de tres bolsas de aparcamientos públicos en las proximidades de carreteras de alta capacidad. El objetivo de la medida es el de fomentar el uso compartido del coche, ayudando de este modo a los usuarios a ahorrar en combustible y peajes, y a reducir las emisiones de carbono del combustible de los vehículos.

Tres meses después del anuncio, la Xunta ha avanzado significativamente en la tramitación de los aparcamientos de Vilagarcía y Ribadumia, ya que sus técnicos están supervisando ambos proyectos constructivos, “de cara a la aprobación de la información pública y la licitación de las obras, prevista para comienzos de primavera”, explica la Consellería de Infraestructuras a preguntas de FARO.

El proyecto de Caldas de Reis marcha ligeramente más retrasado, puesto que se ha presentado una alegación que afecta a la propiedad de la parcela donde la administración pretendía construir el “parking”, ya que está en tramitación la construcción de una gasolinera. Técnicos y servicios jurídicos de la Xunta están evaluando la reclamación.

Otra de las particularidades de este proyecto es que fomenta la movilidad sostenible, pues en los aparcamientos habrá puntos de recarga de vehículos eléctricos. El plan se financia con fondos europeos de los Next Generation.

La actuación prevé la expropiación de seis parcelas, para lo cual se ha habilitado una partida de 90.000 euros. Los estacionamientos serán de uso gratuito.

El aparcamiento de Vilagarcía supondrá una inversión de 509.000 euros, estará ubicado en Cornazo, cerca de la rotonda de la vía rápida de Vilagarcía a Cambados y de la carretera nacional 640, conocida como Vial del Puerto. Contará con 59 plazas, distribuidas en una superficie de 1.950 metros cuadrados y habrá dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En Ribadumia, el aparcamiento disuasorio se situará en Barrantes, en una parcela ya asfaltada que hay en las proximidades de la rotonda entre la Autovía AG-41 y la carretera provincial que sube a Armenteira. Habrá 77 plazas y tres puntos de recarga eléctrica. La inversión es de 431.000 euros.

Finalmente, en Caldas, el aparcamiento se ubicará junto al acceso 110 a la autopista AP-9, en Saiar, en las proximidades de una zona que ya se usa en la actualidad como punto de encuentro para viajes compartidos. La inversión alcanzará los 524.000 euros, y habrá espacio para 72 coches y tres puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones de 2,5 por 5 metros. Los carriles de circulación interior de estos tres aparcamientos tendrán una anchura de entre 3 y 4,2 metros, y habrá algunas zonas ajardinadas.

Los técnicos desecharon una finca de Ribadumia porque el paso de la Variante Espiritual obligaba a restar plazas

Los tres proyectos se sometieron a información pública en noviembre, por un plazo de 30 días. En el caso del aparcamiento de Barrantes, la Xunta recibió durante dicho periodo informes de la Diputación de Pontevedra y del Concello de Ribadumia. La Diputación solicitaba algunos ajustes técnicos por la afección a la carretera provincial EP-9405 (San Martiño-Armenteira), y el Ayuntamiento, que se incluyese una parcela próxima a la glorieta del enlace con la autovía.

La Consellería explica que las propuestas de la Diputación han sido tenidas en cuenta de cara al definitivo proyecto constructivo, pero no así las del Concello. La finca que proponía Ribadumia ya fue estudiada por la Xunta, y de hecho les parecía la mejor alternativa para construir el aparcamiento disuasorio, pero no fue posible incluirla en el plan, “porque no era viable configurar un acceso adecuado a la normativa, y porque por su configuración y topografía, y por estar cruzada por la denominada Variante Espiritual, se obtenían muy pocas plazas”.

En el caso del proyecto de Vilagarcía, no se presentaron alegaciones durante el plazo establecido, de ahí que el proyecto constructivo esté también casi listo. La finalidad de estas bolsas no solo es la de fomentar el uso del coche compartido para los desplazamientos de trabajo o de ocio, sino también fomentar que los conductores dejen sus coches a las afueras de las poblaciones.

En el caso del de Ribadumia, también dará servicio a un recurso turístico como es la Ruta da Pedra e da Auga.