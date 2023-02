Comesaña: "BNG y PSOE votan en contra de todas las medidas para que no se les caiga su argumento electoral"

En este sentido, el titular de Sanidade recriminó la “constante” oposición que han mostrado ambas formaciones a las medidas adoptadas por el gobierno autonómico para buscar soluciones dentro de sus competencias. “Prefieren votar en contra de cualquier solución y no reclamar al Gobierno central que nos permita formar más médicos para que no se les caiga el discurso electoral de la campaña”. Para frenar este discurso fue la reunión de ayer en Cambados, para que los candidatos a las diferentes alcaldías por el Partido Popular tengan claro como se está actuando y las soluciones que se están buscando frente al “no” de la oposición, ya que se considera que BNG y PSOE van a utilizar la sanidad como uno de los ejes de sus ataques.

Comesaña puso en valor que, gracias al pionero sistema de adjudicación de 106 plazas por concurso de méritos, han podido incorporarse 21 médicos en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, una medida que se realiza con “el voto en contra de la oposición, pese a que gracias a ella se ha conseguido cubrir plazas que, de otra forma, seguirían sin cubrir”. También destacó la implantación de la jubilación activa, que permite a los facultativos seguir trabajando y compatibilizar su pensión hasta los setenta años de edad. Es en Galicia donde se ha implantado esta fórmula, acumulando el mayor número de profesionales acogidos a ella, motivo que ha llevado al gobierno gallego a plantear a Madrid la posibilidad de ampliarla hasta los 72.

Lamentó el conselleiro que el POSE y el BNG aborden el tema de la sanidad “no para aportar soluciones, ni para poner medidas, ni para reclamar a quien tiene competencias, sino que votan en contra de todo para que no se le caigan los argumentos que utilizan en su campaña electoral y para que, mientras se hable de este tema, no se hable de otros problemas que hay en los municipios gobernados por ellos”. Para Comesaña resulta “inaudito que los partidos de la oposición convoquen una manifestación sanitaria cuando en ninguna otra comunidad autónoma “los partidos políticos están haciendo lo mismo; sin embargo, en Galicia, prefieren ponerse detrás de la pancarta que votar a favor de las soluciones que se proponen”.

El ejemplo que utilizó Comesaña fueron las declaraciones de Montse Prado, parlamentaria cambadesa del BNG, sobre la situación sanitaria en las que tildaba a los responsables de la Consellería de “panda de psicópatas”. Esas declaraciones fueron calificadas por el titular de Sanidade de “barriobajeras” y lamentó abiertamente “que se utilice un tema tan sensible como la salud mental para hacer política”.

El problema de la situación que se está creando en Atención Primaria es de la falta de médicos, y ahí, el conselleiro pone la mirada en el Gobierno central. No en vano, la Consellería de Sanidade de la Xunta y de otras comunidades autónomas, asegura Comesaña, llevan mucho tiempo demandándole a Madrid que permita formar más médicos de familia, flexibilice el sistema de elección de plazas MIR y cree la especialidad de Urgencias.

Insiste en el esfuerzo que está realizando su gabinete desde hace meses, poniendo de ejemplo medidas como las plazas en propiedad por concurso de méritos, las guardias de PAC de los profesionales de ordinaria, o “el incremento de personal en Atención Primaria”. Sobre esto último, ha lamentado que no se pueda aumentar el número de médicos de familia “porque no hay”, pero sí de “enfermería, de farmacia, de trabajadores sociales, de fisioterapeutas o administrativos”. “Nunca ha habido tanto personal como hay ahora en Atención Primaria”, señaló. Del mismo modo, ha reivindicado que Galicia tiene este año “el mayor presupuesto de la historia” en materia de sanidad y “alcanza por primera vez más de 1.500 millones de euros en Atención Primaria”.

Junto al conselleiro también acudió a Cambados la coordinadora de Sanidade del PPdeG, Encarna Amigo, que ensalzó las medidas que se están adoptando desde la Consellería de Sanidade asegurando que “el servicio es excelente y los gallegos están contentos con la sanidad que tienen”.

La visita se realiza una semana antes de que se celebre en Santiago una manifestación convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública denunciando el “desmantelamiento” del servicio más demandado por los ciudadanos. Esta plataforma ciudadana ha conseguido reunir más de 10.000 firmas solicitando la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular para pedir que el Parlamento legisle medidas que permitan mejorar la atención que se presta en los centros de salud, PAC’s y hospitales de Galicia.

Sabela Fole recuerda que Cambados cuenta con tres médicos gracias a las medidas de Sanidade





La candidata del Partido Popular de Cambados, Sabela Fole se mostró muy contundente en el respaldo a las medidas que está adoptando el gabinete de Comesaña para paliar el déficit de médicos, un déficit que tuvo a la villa del albariño como principal exponente en su día, con la ausencia de profesionales en el PAC durante varios fines de semana del verano. Durante el acto, Fole quiso poner de manifiesto que “si hoy en Cambados tenemos tres médicos más es gracias a las medidas propuestas por el gobierno gallego y gracias al PP de Galicia, que votó a favor y permitió así que se pudiesen cubrir esas plazas”. La edil conservadora recordó que el PSOE de Cambados, que ostenta ola Alcaldía en coalición con Somos, votó en contra de una moción del PP para extender el sistema de cobertura de plazas por concurso de méritos también a los hospitales comarcales. “Por no ir en contra de Pedro Sánchez, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, no dudó en ponerse en contra de las necesidades de los vecinos de toda la comarca de O Salnés”. Fole también cargó contra las palabras de la nacionalista cambadesa Montse Prado afirmando que “los vecinos no quieren este clima de crispación constante y no se merecen que se siga utilizando de forma partidista un asunto de capital importancia como es la sanidad”.