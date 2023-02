Una calle de Meis llevará el nombre del sacerdote José Antonio Souto

El 30 de marzo de 1978 José Antonio Souto Míguez llegó a Meis para hacerse cargo de las parroquias de San Lourenzo y San Tomé de Nogueira. Hoy, casi 45 años después, el sacerdote sigue en la localidad, y se ha ganado el cariño y el respeto de sus vecinos. Tanto que el próximo 11 de febrero (sábado) se le rendirá un homenaje, “en reconocimiento a la labor desarrollada en favor de la comunidad a lo largo de los años”, escribe la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, en un bando publicado ayer.

El homenaje consiste en la dedicatoria de una calle, que pasará a denominarse “Rúa Souto Míguez”. Se trata del vial que comunica el cruce de la carretera PO-531 (Vilagarcía-Pontevedra), con los lugares de Brea y Seixo, en la parroquia de San Lourenzo. Será el 11 de febrero, a las 16.30 horas. La dedicatoria de la calle fue aprobada por unanimidad en el pleno de la corporación del 24 de noviembre. El acto de descubrimiento de la placa es público, abierto a los vecinos.

José Antonio Souto Míguez nació en 1940 en San Martiño de Calvos de Socamiño, una parroquia de Touro próxima al Camino de Santiago. Se ordenó sacerdote en 1966, y tras once años en Vila de Cruces fue destinado a Meis. Empezó ocupándose de dos parroquias, y en la actualidad lleva cinco: las tres Nogueiras (San Lourenzo, San Tomé y San Vicente), Divino Salvador de Meis y San Martiño. Además, es arcipreste del Arciprestazgo de Ribadumia, y los jueves a mediodía oficia una misa en el geriátrico de Ribadumia. Sobre el homenaje, ha manifestado a FARO que, “me pone nervioso, porque no me considero digno de este homenaje”. “Me siento agradecidísimo por este gesto, aunque tengo muchas dudas de que lo merezca”.

Preguntado por sus proyectos, afirmó que, “mi primer deseo ya ha sido cumplido, que era ser sacerdote”. “El último es despedirme sabiendo despertar el amor a Jesucristo, que es el único que puede dar respuesta a todos los problemas de cada persona”.

Además, confiesa que otro de sus mayores sueños es volver a celebrar las antaño multitudinarias fiestas del catecismo en la cumbre del monte Castrove, donde hubo una ermita dedicada a Santa Mariña. “La primera fiesta del catecismo siendo yo cura de las Nogueiras la hicimos allí a principios de los años 80”, recuerda, y fue para él una experiencia inolvidable.

Es también un apasionado defensor de la belleza paisajística de ese balcón natural. “Desde lo alto del Castrove tenemos unas de las vistas más bonitas de las Rías Baixas”, afirma, y recuerda que ya el Padre Sarmiento las elogió durante su viaje por Galicia.