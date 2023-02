¿Es necesaria una tasa turística en O Salnés?

Es una medida que se aplica en las grandes capitales de Europa pero que en Galicia, hasta el momento, era desconocida. Sin embargo, el debate abierto en Santiago de Compostela sobre la aplicación de una tasa turística a todos los visitantes no tardará en llegar a O Salnés, la comarca más turística de la comunidad autónoma, con miles de visitantes anuales, y donde algunas voces ya llevan tiempo demandando la creación de esta tasa para hacer frente al incremento de costes que se registran en algunos servicios durante el verano.

Una de esas voces que lleva años reclamando la instauración de esta tasa es el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, que anima a abrir el debate en la comarca, situándose él en los que la defienden al considerarla “necesaria porque la población autóctona soporta, a través de sus impuestos, los costes de unos servicios, como la limpieza de playas, la recogida de la basura o el agua, que se acaban disparando en verano”. Solo en O Grove, Cacabelos reconoce que el coste de un servicio como la basura se triplica en los meses de verano; “para nosotros poner en marcha el verano supone un gasto de un millón de euros más y la economía municipal da para lo que da”, explica.

En O Grove ya tienen hasta calculados los ingresos que supondría cobrar un euro a mayores por pernocta, lo que reportaría “entre 200.000 y 300.000 euros anuales, que servirían para financiar todos estos servicios”. De todas formas, Cacabelos no quiere aplicarla sin contar con el respaldo del sector, al que ha tanteado en varias ocasiones, “se lo he planteado de forma muy informal y, aunque son mayoría los que lo entienden, también advierten que estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado, porque puede restarnos competitividad con respecto a otros destinos”.

Marta Giráldez, presidenta de la Mancomunidade, reconoce que no es un debate que “en estos momentos tengamos abierto, pero no tardaremos en analizarlo tanto los alcaldes como el sector hostelero, sobre todo por lo que conlleva el turismo en el gasto de agua”. Como alcaldesa de Meis apunta que ve complicado aplicarlo porque “no tenemos ni una masificación turística importante ni muchos establecimientos, por lo que el coste en servicios, más allá de algún contenedor que tengamos que poner, no es significativo y los ingresos tampoco”. De todas formas, entiende que municipios con una mayor presión turística “acaben recurriendo a ella para financiar el coste de sus servicios”.

Samuel Lago de Cambados y Alberto Varela de Vilagarcía también se muestran proclives a instaurar una tasa turística por la problemática que la gran cantidad de turistas acaba generando en los servicios públicos, muy tensionados en temporada alta. El cambadés incide en que “deberíamos buscar una fórmula de que no sean los vecinos los que tengan que asumir el coste a mayores de servicios como el agua o la recogida de la basura; no sé si una tasa es lo más adecuado, pero debería establecerse algún mecanismo para tratar de compensar, será algo que tengamos que hablar en el seno de la Mancomunidade”. Eso sí, Lago también incide en la necesidad de que el sector esté representando en ese diálogo ya que “tiene mucho que decir”.

Alberto Varela reconoce que la tasa turística “es algo que no se debe desechar ya que es algo que existe en las grandes ciudades turísticas y se trata de una cuantía muy pequeña y totalmente asumible para el visitante”. Para el regidor vilagarciano el problema estaría en “quién se encargará de recaudarla y qué modelo se elige y cual es el destino final de la recaudación”. Varela insiste en que el turismo sostenible “siempre va a ser bienvenido, pero es cierto que ocasionan una serie de gastos en las ciudades, a las que obligan a realizar un esfuerzo económico importante y una tasa turística no es recaudar por recaudar”. También entiende que las realidades turísticas no son las mismas en todos los puntos de la comarca, por eso está abierto a abrir ese debate.

El único regidor de la comarca de O Salnés que se muestra radicalmente en contra es el de Vilanova. Gonzalo Durán es conscientes de que los costes en servicios se disparan durante el verano a causa de la presencia de turistas, pero recuerda que “nosotros estamos para facilitar que venga el turismo y no para espantarlo, por eso bajo ningún concepto se aplicará una tasa turística en Vilanova”. El vilanovés también incide en el hecho de que “la comarca se encuentra todavía en expansión turística, lo que queremos es que vengan todavía más para seguir creando empleo y negocio, por eso no tiene ningún sentido instaurar una tasa turística que no nos va a solucionar nada”.