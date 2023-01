A Illa dispone de una parcela en Os Castriños para el centro de día

Una parcela de 1.500 metros en Os Castriños, donde se llegó a plantear la construcción de un centro de salud en su momento, es “ideal” para la construcción de un centro de día. Esa es la propuesta que pone encima de la mesa el grupo de gobierno socialista después de que el Partido Popular lanzase la necesidad de acometer un centro de día en A Illa, aunque sus planteamientos apuntaban a situarlo en las casas modernistas. Desde el grupo de gobierno señalan que la parcela se encuentra “lista para ponerla a disposición de la Xunta par ala construcción de esta infraestructura” ya que las competencias en la prestación de este servicio son autonómicas. El grupo de gobierno está dispuesto a dar todas las facilidades al respecto para que “lo construyan, que lo doten de mobiliario y de personal suficiente para su funcionamiento”.

Para el grupo de gobierno “no estaría mal que empezasen a invertir aquí y a tratar a A Illa como cualquier otro municipio de Galicia; nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo”. Sin embargo, desde el Concello no están dispuestos a permitirle al PP que sugiera uso alguno para unas instalaciones “conveniadas como centro de encuentro del Club de Xubilados; no les vamos a permitir que ofendan a esta entidad de jubilados que tiene ahora un sitio digno en el que realizar sus actividades”.

Es cierto que la pandemia influyó en su dinámica de actividades pero “ni mucho menos están desaparecidos y no vamos a tolerar que se mercadee con un local que ellos reivindicaron para si desde el primer momento en que les fue concedido”.

Al gobierno local le sorprende que el PP de A Illa se acuerde ahora de las casas modernistas, “un proyecto en el que nunca han creído y que nunca apoyaron y en cuya recuperación nada tuvo que ver la administración autonómica”. De hecho, recuerdan que tardaron “veinte años en rehabilitar esas casas, con constantes palos en las ruedas por parte del PP, por lo que tuvo que llegar el PSOE a la Diputación para reequilibrar la injusticia inversora que la Xunta lleva décadas aplicando a este Concello; para atender una reivindicación legítima, la recuperación de un patrimonio emblemático que hoy es de foto el pueblo, con una calificación en el PXOM de complejo sociocultural”. Por ello, desde el grupo de gobierno invitan al PP a trasladar su propuesta de centro de día a la Xunta con el compromiso de que el Concello de A Illa pondrá a su disposición los terrenos necesarios en O Castriño.

Los conservadores plantearon en el último pleno la ubicación de un centro de día en los pisos inferiores de las casas de Dona Tomasa y O Campaneiro, un lugar céntrico y adecuado para poder contar con este servicio que está siendo muy demandado por la población para poder conciliar el trabajo con el cuidado a las personas de mayor edad.