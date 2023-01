La Festa do Marisco tampoco presumió de marchamo internacional en FITUR

La presencia de O Grove en Fitur la pasada semana ha sido puesta en tela de juicio por el grupo de Esquerda Unida que por medio de su responsable Susana Millán echa en falta que la Festa do Marisco tampoco se haya presentado como acontecimiento de interés turístico internacional, que si consiguió la Festa da Lamprea de Arbo, por poner un ejemplo.

Millán critica la “ausencia” de objetivos por parte del gobierno local que preside Cacabelos pues en la presente edición “ni siquiera se instaló un puesto de merchandising ni una carpa propia para resaltar la oferta de la localidad”.

Afirman los esquerdistas que la carpa exposición en la que participaron “apenas tuvo actividad” y “también fue inexistente la programación durante el fin de semana, en las horas muertas entre los turnos de comidas y cenas, las actividades que se realizaban en las zonas de gradas que propiciaban el ambiente festivo que mantenía a la gente durante todo el día en el recinto de la fiesta o alrededores”.

Los esquerdistas, pese a estas críticas sobre la organización y participación en este foro internacional, felicitan a un hostelero de la localidad, en referencia a Olleros, “que siempre está presente en este tipo de eventos recogiendo galardones que reconocen su buen hacer en calidad y sostenibilidad, tanto en la feria de turismo de Londres como en la feria de Madrid, pues pone el nombre de nuestra villa al nivel de los destinos más importantes del Estado”.

En este sentido, afirma Susana Millán, el gobierno local debería tener presente que el “trabajo de la empresa privada en materia turística debería ir en concordancia con la inversión pública que se haga desde el Ayuntamiento, aunque de momento en O Grove se camine todavía por separado” y como ejemplo ponen que no se haya llevado a Madrid material alguno referido a la próxima edición de la Festa do Marisco, simplemente porque aún no existe, salvo el cartel.