Efectos de la lluvia en las carreteras arousanas: baches y carreteras anegadas

Los últimos meses han sido especialmente lluviosos, y esta circunstancia ha provocado que se multipliquen los baches y socavones en las carreteras. El exceso de maleza en las cunetas ha dificultado también el drenaje del agua, y a consecuencia de ello son muchas las fincas que pasaron semanas inundadas. La Mancomunidade do Salnés pone a disposición de los ayuntamientos un parque de maquinaria que si ya habitualmente trabaja sin descanso, en las últimas semanas lo ha hecho con mayor intensidad debido a las muchas incidencias que han ido surgiendo tras el paso de las borrascas.

“El problema que más estamos viendo es que las fincas se inundan porque las cunetas no drenan y el agua busca salida”, explica la presidenta de la Mancomunidade, y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez. Por ello, ha sido necesario intensificar los desbroces y limpiezas de vegetación en pistas y zanjas, para ayudar a canalizar las pluviales.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, también resalta que ha sido un otoño complicado para la conservación del pavimento. “Este tipo de problemas surgen siempre cuando llueve mucho, con el agravante ahora de que apenas ha dejado de llover en casi cuatro meses, y eso impidió reparar el asfalto”.

En concreto, plantea que las pistas que más están sufriendo son las pavimentadas con zahorra, como es el caso de aquellas que no se pueden asfaltar por encontrarse dentro del área de influencia de la Red Natura. Lago cita un par de caminos de Castrelo que están estropeados tras el paso de los últimos temporales, así como la parte posterior de la plaza de abastos, donde también han aparecido socavones de relevancia.

Estos desperfectos en el pavimento no son exclusivos de las pistas rurales. En pleno centro urbano de Vilagarcía, los conductores que transitan por la avenida de As Carolinas o Rodrigo de Mendoza se ven obligados a sortear desde hace semanas un buen puñado de baches. En el primer caso, la responsabilidad de mantenimiento es del Estado, pues As Carolinas es un tramo de carretera nacional.

Colaboración entre concellos

El parque de maquinaria de la Mancomunidade do Salnés está formado por una docena de vehículos, entre motoniveladoras, dos camiones bacheadores, un camión-grúa o las minipalas. Todos estos medios van rotando por cada ayuntamiento. Algunas pasan una semana en cada uno, otras dos. Durante ese tiempo, los municipios pueden utilizar esa maquinaria para el arreglo, mantenimiento y limpieza de los viales, y pagan por ella un precio muy inferior a si la alquilasen a una empresa. A mayores, cada municipio paga el combustible, los materiales (alquitrán y grava), y pone personal de apoyo para los operarios de la Mancomunidade do Salnés.

El ente comarcal negocia la adquisición de tres máquinas para renovar el parque

A principios de año, cada alcalde recibe un calendario en el que se le indica qué semanas tendrá cada una de las máquinas que integran el parque de la Mancomunidade. Esta planificación anual permite a los regidores y a sus departamentos de Obras organizar con mucho tiempo de antelación las actuaciones que pretenden realizar en su municipio. Ese calendario es inalterable, “porque cambiarlo sobre la marcha supondría trastocar todo el engranaje”, advierte el gerente comarcal, Ramón Guinarte.

Pero eso no significa que en ocasiones no se realice algún cambio, cuando surgen necesidades urgentes. “Si en un momento dado un Ayuntamiento necesita una máquina llama al vecino, le pregunta si se la puede dejar unos días antes, y nunca se ponen problemas”, afirma Giráldez.

Renovación del parque

Algunas de las máquinas del parque mancomunado acusan el desgaste derivado de un uso intensivo y de los años. Por ejemplo, uno de los camiones de bacheo es de mediados de los años 80, y la Mancomunidade ya lo heredó de segunda mano de la Diputación. Por ello, periódicamente es necesario renovar parte de la flota. Precisamente, en estos momentos la entidad comarcal está negociando la adquisición de tres máquinas nuevas. En concreto, pretenden adquirir una motoniveladora más, un camión de bacheo que sustituirá al más antiguo, y una minipala, que jubilará también a una de las actuales.

Un servicio modélico que los ayuntamientos puntúan con un sobresaliente Hace un par de años, la Mancomunidade do Salnés pidió a los encargados de obra de cada ayuntamiento que evaluasen el funcionamiento del parque de maquinaria. Para ello, tuvieron que calificar cuatro parámetros, y la nota media fue de 9,4 puntos sobre diez. El gerente del ente supramunicipal, Ramón Guinarte, resalta que el servicio de maquinaria es uno de los más apreciados por los concellos porque les evita invertir decenas de miles de euros en la compra o el alquiler de maquinaria. “El alquiler de una motoniveladora supone un coste de entre 600 y 700 euros diarios, pero con nuestro servicio a los concellos les supone poco más de 100”, expone Guinarte. De hecho, el gerente de la Mancomunidade afirma que uno de los servicios por los que más le preguntan otros ayuntamientos cuando acude a reuniones de la administración es cómo funciona el parque de maquinaria arousano. En su opinión, hay varias claves que explican su éxito. En primer lugar, cita la dedicación de la quincena de trabajadores adscritos al área, “que cuidan la maquinaria más que sus propios coches”, afirma Guinarte. También apela a la solidaridad municipal. Las dos retroexcavadoras, por ejemplo, son de Cambados y Meis, pero las comparten con Sanxenxo y Meaño. De este modo, los concellos propietarios se ahorran el dinero del personal y el mantenimiento de los vehículos, y a cambio sus máquinas pueden trabajar en más localidades. El parque de maquinaria de la Mancomunidade está compuesto por: dos motoniveladoras, que se emplean sobre todo en pistas forestales y en la limpieza de cunetas; dos camiones de bacheo, con sus respectivas compactadoras; cuatro minipalas, que se ocupan de la limpieza de los arcenes; dos camiones-grúa, uno de los cuales dispone de una cesta para trabajar a 14 metros de altura; y dos retroexcavadoras. También cuentan con tractores y desbrozadoras manuales de martillo.