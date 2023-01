El Ayuntamiento vuelve a tomar las riendas del comedor escolar de Coirón

El pleno de Meaño revocó su acuerdo sobre el comedor del CEIP de Coirón y solicitará a la Xunta de Galicia que este servicio siga siendo municipal en los próximos años. Lo hizo en la sesión celebrada la noche del viernes, y ante la presión de las familias afectadas que, en torno a una treintena de personas, abarrotaron el salón de plenos, entre ellos, el propio el presidente de la ANPA A Sementeira Óscar Muñiz.

Al final, acabó por votarse la moción que presentara por urgencia Meaño Independiente en demanda de revocar aquel acuerdo, transformado a modo de petición conjunta. Antes, durante hora y media se debatió sobre si procedía o no votarse, o bien los independientes accedían a retirarla para ser tratado el asunto en una reunión posterior.

Antes de abordar la moción, el regidor Carlos Viéitez se dirigió a las familias presentes proponiendo aparcar el asunto, y decidirlo en una reunión posterior: “Propongo –dijo– una reunión para el próximo lunes (por mañana) entre las partes, familias, dirección del colegio y nosotros, y aceptar lo que se acuerde por mayoría: si allí se quiere que el servicio de comedor siga siendo municipal, nosotros lo aceptamos”.

Asunto tratado en detalle

Tras solicitar intervenir, el presidente de la ANPA Óscar Muñiz explicó que “nosotros ya tuvimos una reunión el pasado lunes (por el día 23), acordamos en ella una posición, que es que el comedor siga siendo municipal, y esa postura es la que manifestamos hoy aquí”.

Las familias reconocían haber estado satisfechas con la gestión municipal en los 14 años de existencia del comedor, que no había necesidad de mudarlo, y dudaban de la calidad del menú catering que podía pasar a servirse de manos de la Xunta “que sería con la misma empresa que con la que se ha cancelado el acuerdo en Meaño por la deficiencias habidas” apuntaba Óscar Muñiz.

La Consellería de Educación había anunciado el pasado martes que la Xunta, ante la petición de Concello, accedería a que el comedor del CEIP de Coirón –municipal desde su creación en 2009– fuera asumido la Xunta a partir del curso 2023-24. La ANPA “A Sementeira” reaccionara antes ya, convocando una reunión urgente, y para la que había cursado invitación a los tres grupos políticos de la corporación que adoptaran aquel acuerdo en su día. Ante la premura, a la misma acudieron solo los independientes, y en ella reconocieron haber errado entonces al apoyar aquella demanda del grupo de gobierno, tras corroborar ahora que la voluntad de las familias era contraria, y anunciaron así mudar su postura y apoyar la petición de los padres.

En el pleno, en los turnos de palabra concedidos, las familias criticaban que no se hubiera contado con su voz a la hora de posicionarse antes de decidir y cursar la petición de cesión del comedor a la Xunta, y que, una vez tramitada, el Concello no les hubiera informado de la existencia de la misma. “Nos enteramos únicamente estos días -explicaba Óscar Muñiz- por una comunicado que nos remite la Consellería de Educación y en el que nos anunciaba que el Concello no iba a asumir el comedor a partir del próximo curso”.

Todos los interesados

Sea como fuere, en la sesión el asunto se fue enredando sobre si se aparcaba a esa reunión posterior que proponía el regidor, o bien se acordaba in situ en el pleno. “Las partes ya estamos aquí en el salón” precisaba una madre, contando con la aquiescencia de la audiencia. Mientras, el independiente Aspérez Montes solicitaba al regidor que, en atención al orden del día, pudiera leer la moción, luego dictaminar la urgencia o no del documento –presentado fuera del plazo regular– y, de ser aceptada, votarse.

En el trasfondo, estaba la posición política de unos y otros, a fin de no atribuirse autoría de la propuesta a decidir. Por ello, el grupo de gobierno y PSOE apelaban a esa reunión posterior, a fin de consensuar un texto entre las partes. Mientras los independientes y las familias presentes querían que se votara allí la moción. Ante ello el regidor manifestaba dudar sobre si una mano política estaba detrás de aquella posición y la portavoz socialista María Belén García, en relación asunto, aseguró que “desde el viernes vemos como se están comprando y vendiendo votos”.

Acuerdo unánime

Enrocadas las posiciones durante hora y media, reiterando José Manuel Aspérez su concesión de que se recogiera solo la petición y no el argumentario de la moción, y que pudiera plasmarse como un texto conjunto entre las tres formaciones, al final el documento se votó. Y en esa votación las tres formaciones apoyaron el acuerdo por unanimidad: instar a la Xunta a revocar el acuerdo y desestimar la solicitud del Concello, a fin de que el CEIP de Coirón siga siendo municipal; renovar el convenio vigente con la Xunta para que se mantenga la subvención aportada por la Administración autonómica; y que desaparezca el límite de plazas vigente (actualmente 55).

Al filo de las 22,30 las familias abandonaron el salón de pleno dejando esta en el capítulo de ruegos y preguntas que llevó la sesión –convocada para las 20 horas– hasta el filo de la medianoche.