Los socialistas preocupados por la supervivencia de los pequeños centros de salud

Los alcaldes socialistas de O Salnés se muestran indignados con las explicaciones ofrecidas esta misma semana por el conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña acerca de la falta de médicos de familia y atención primaria. “Fue un mitin”, califican. Además de atribuirle la responsabilidad directa de la situación, los regidores creen que el problema va a persistir en tanto que el responsable sanitario no resuelva el déficit de plantilla, cosa que en su opinión no va a ocurrir.

De ahí que el alcalde de O Grove José Antonio Cacabelos lanzase un nuevo grito de alarma sobre la insostenible situación en el centro de salud de Monte da Vila, similar al que se soporta en las demás localidades de O Salnés. “Es que hace meses que ni siquieran se dan citas a los pacientes”, afirma con voz enojada.

El alcalde meco subrayó ayer, por medio de un mensaje de audio, su gran desencanto con el conselleiro y el gerente del área sanitaria “porque acudieron sin respuestas a los graves problemas de la sanidad”. Y en este sentido invitó al conselleiro a pasar una jornada entera en Monte da Vila “para saber a ciencia cierta lo que ocurre” con los pacientes.

La situación se deriva precisamente de la falta de personal médico en Atención Primaria y Familiar, un hecho objetivo reconocido por el propio Julio García Comesaña.

Cacabelos explica que a O Grove le corresponde una plantilla de quince profesionales médicos, pero tras las jubilaciones, traslados y otras circunstancias quedan un máximo de seis en los días más generosos aunque el centro suele contar con dos o tres si bien ha habido ocasiones en las que cerró por falta de profesionales.

Cacabelos considera indignante esta situación, máxime cuando en la misma reunión con Sanidade “hubo una alcaldesa que expresó su satisfacción porque cuenta con 14 profesionales”, obviamente de otra filiación política.

El regidor de O Grove, tras escuchar a su colega, expone que lo racional en estos momentos críticos es que se lleve a cabo una redistribución de recursos. “Si me envían un médico más o dos, el problema sería mucho menos grave”, asegura. Pero Cacabelos insiste en que a O Grove le corresponden dos pediatras “y no hay ninguno”, siete médicos de adultos “y solo hay tres” y tres o cuatro en urgencias “pero a veces no hay ninguno”, explica con desencanto.

Cacabelos afirma que Comesaña miente “cuando afirma que están gestionando la cobertura de médicos” además de cuestionar el hecho de que el conselleiro haya puesto sobre la mesa la contratación de 275 trabajadores, ninguno médico.

Respecto a la convocatoria MIR, el regidor grovense cuestiona que de las 725 plazas para hacer la especialización solo se saquen 605 plazas.