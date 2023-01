Las pescantinas, contra el nuevo reglamento de la plaza de Vilagarcía: "¿Qué hacemos con lo que no vendamos? ¿Para Cáritas?"

La corporación municipal de Vilagarcía aprobó ayer de forma definitiva el nuevo reglamento de la plaza de abastos con los votos favorables de PSOE, BNG y Podemos. Solamente Esquerda Unida votó en contra y el PP se abstuvo tras escuchar el profundo malestar de un numeroso grupo de vendedores de pescados y mariscos que acudieron al pleno para explicar su rechazo a la obligatoriedad de tener que abrir los puestos todos los días –excepto el lunes– con la nueva normativa, la cual recoge una moratoria de un año y por tanto no entrará en vigor hasta enero de 2024, tal y como les recordó la portavoz del gobierno, Tania García. La socialista les prometió diálogo y puertas abiertas para estudiar cada “peculiaridad” a lo largo de este ejercicio, ya que el reglamento puede modificarse aunque ya haya recibido luz verde definitiva.

Luis Cardalda Meléndez actuó como portavoz del colectivo. Ya en 2018 envió un escrito a Ravella con la firma de 35 vendedores de pescados y mariscos contra varios puntos de la nueva normativa de funcionamiento del mercado. Las pescantinas también presentaron alegaciones “pero nos enteramos por la prensa y la televisión de la aprobación definitiva”, reprocharon.

Crisis, subida de precios y falta de aparcamiento

Cardalda dejó claro que “ninguna plaza de abastos funciona al 100%”. ¿Por qué? “La crisis económica, los precios del combustible y el paro rebajan el poder adquisitivo de las familias”. A ello se une, en el caso de Vilagarcía, la falta de aparcamiento en el entorno del mercado. “Es el sentir de nuestros clientes”, afirmó el placero, quien no se olvidó de aludir a la proliferación de áreas comerciales “con precios sin competencia” ni a la venta ambulante de alimentación por las parroquias.

Martes, viernes y sábados

“La mayoría de los clientes vienen los martes, viernes y sábados, coincidiendo dos días con el mercadillo. Nadie come pescado todos los días. Lo que plantean no es la solución. ¿Qué hacemos con el pescado que no vendemos? ¿Para Cáritas como hemos hecho otras veces? Es un producto delicado y perecedero que hay que ir a buscar a la lonja. No tenemos quien nos lo suministre con una llamada de teléfono. Tampoco una cámara frigorífica para cada puesto, solo una en la plaza de la verdura para todos donde el pescado sufre al sol y a la lluvia”, se quejaron los vendedores, que aprovecharon para reclamar una máquina de hielo, especialmente necesaria en verano.

“Respeto y sensibilidad”

Tras detallar los duros horarios de este sector y aclarar que tampoco los puestos de bacalao, pan, quesos o legumbres están en condiciones de abrir todos los días “porque el negocio no da”, las pescantinas exigieron al gobierno local “respeto y sensibilidad” y que se les tenga en cuenta “a la hora de legislar” ya que no se sienten representadas por la asociación de placeros con la que el ejecutivo socialista consensuó el reglamento.

La portavoz del gobierno, Tania García, garantizó a los comerciantes que el principal objetivo del Concello es dinamizar y potenciar el mercado, nunca perjudicar. “En mi casa se come pescado los martes. Los miércoles no se va a la plaza porque no hay pescado”, dijo, provocando el abucheo de los vendedores que estaban en el salón de plenos. De hecho el alcalde tuvo que pedir silencio al público en un par de ocasiones. “Son una clara minoría los puestos que van a diario y para que haya demanda tiene que haber oferta, esto es así”, espetó García Sanmartín.

Solo Vilagarcía y Tomiño con la Q de calidad

El alcalde, Alberto Varela, hizo uso de su turno de palabra al final del debate para reprender a la oposición por su “incoherencia” con la unanimidad con la que se aprobó inicialmente el reglamento. Resaltó la necesidad de renovar una normativa de 1992 porque “la vida cambió, pasaron 30 años, y las plazas de abastos también tienen que cambiar”. “En Galicia solo hay dos plazas con Q de calidad, que son las de Tomiño y Vilagarcía”, concluyó.