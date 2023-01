Falta de estacionamiento y estrechez, críticas a las obras de la senda de Corón

Era una de las obras estrella para este mandato, tanto que, recién nombrado presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda vino a visitarla a instancias del grupo de gobierno de Vilanova. Sin embargo, las obras de las aceras de Corón no están gustando tanto como se esperaba y no paran de recibir críticas, sobre todo por cuestiones como la falta de estacionamientos para las viviendas adyacentes como la estrechez que tienen en algunos puntos, donde no cabe una silla de ruedas.

La falta de estacionamiento es una de las críticas más repetidas a una obra que cuesta más de un millón de euros. Aunque en un principio si figuraban algunos estacionamientos en el proyecto, estos acabaron desapareciendo con “cambios sobre la marcha” que han indignado a varios vecinos de la zona, que se han quedado sin un lugar donde estacionar sus vehículos delante de su propia vivienda. En otros puntos, con el objetivo de meter estacionamientos, en cambio, la senda se reduce a tan solo 60 o 70 centímetros, una distancia en la que “no cabe una silla de ruedas o en la que tiene muy difícil pasar una silla de bebé”, explican antes de asegurar que “la obra no tiene mucho sentido”. Algunos de estos vecinos no descartan hacer algún tipo de protesta si no se corrigen lo que califican de “deficiencias”. A ello se une que la actuación estaba contemplada hasta el cruce de “La Molinera”, pero solo se va a ejecutar hasta ese punto por uno de los márgenes del vial, ya que por el otro, las aceras se quedan a la altura del vial que conduce a Vista Real. Las obras de la senda de Corón salieron a licitación a finales de 2021 y consisten en la construcción de una senda de 3,3 kilómetros de longitud bordeando la PO-549 a su paso por este lugar de Vilanova. Tienen un coste de 1,1 millones de euros y con las obras se pretende dar continuidad a otros itinerarios que ya se han ejecutado, como son los de la PO-307 entre San Miguel de Deiro y el puente de A Illa, la PO-306 entre Vilanova y A Illa y la propia PO-549 entre Tarrío y Cores. Con todos estos viales se completaría un itinerario peatonal de 10 kilómetros de longitud entre Vilagarcía, A Illa y Cambados, con Vilanova de epicentro. Las obras no solo se centraban en mejorar las aceras, sino que también actuaban en el subsuelo. Así, contemplan la reposición y prolongación de la actual canalización de abastecimiento a lo largo de los tramos y la rebaja de los bordes en los accesos a las viviendas y entradas a inmuebles.