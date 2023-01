El primer avance de lo que ofrecerá el festival Revenidas promete. Del 7 al 10 de septiembre estarán en los escenarios de Vilaxoán destacadas figuras de la escena musical propia e internacional. Ska-P, Zoo, Sara Hebe, Fillas de Cassandra y The Fritos and The Gimme Cheetos conforman el primer vagón de confirmaciones de la que será la vigésima edición del evento.

En el caso de las dos primeras bandas, han elegido la cita vilagarciana para realizar sus únicos conciertos en Galicia este verano. La banda de Vallecas, Ska-P, será uno de los grandes atractivos. Fundada en 1994 ya anunció que al finalizar la presente gira realizarán un parón indefinido, por lo que desde la organización del Revenidas 2023 apuntan la posibilidad de que podría ser "la última vez que se puedan escuchar en directo". Uno de los clásicos del festival, como es Zoo, también ha elegido este escenario para su cita anual con Galicia. Los valencianos repetirán en esta edición tras el apoteósico concierto que ofrecieron en 2022. Además vienen de conseguir el hito de llenar el Wizink Center de Madrid cantando en valenciano, así como el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado mes de diciembre. Junto a ellos una Sara Hebe que se ha convertido en una de las principales referentes del rap y de la música urbana en la América de habla hispana. También un Fillas de Cassandra al que sitúan como unas de las grandes revelaciones de la música gallega. Desde Asturias llegará Me Fritos and The Gimme Cheetos con sus versiones de canciones muy conocidas, pero adaptadas a su estilo de pun-rock melódico, acelerado y fiestero. Los abonos para el Revenidas ya están a la venta a través de www.revenidas.com con un precio actual de 54 euros más gastos de gestión.