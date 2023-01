La incógnita sobre quién va a ser el cartel electoral del PSOE de A Illa en las elecciones del próximo 28 de mayo quedó despejada en el día de ayer, con la presentación pública de Luis Arosa. Hombre de la confianza de Carlos Iglesias, Arosa entró en el gobierno de A Illa como concejal de servicios hace ocho años. Desde entonces, ha destacado por su trabajo, lo que le ha llevado a adquirir mayor protagonismo en la gestión municipal.

Su presentación coincidió con la despedida oficial de su predecesor y todavía alcalde, Carlos Iglesias, pero también estuvo escoltado por Manuel Vázquez y Sito Vázquez, dos alcaldes (el segundo del antiguo Concello de Vilanova, al que pertenecía A Illa), así como por toda la cúpula del PSOE del municipio. Junto a ellos también estuvieron representantes de otros municipios como Samuel Lago y Fátima Abal (Cambados), María José Vales y Sheila Ferreira (Vilanova) o Lino Mouriño y Álvaro Carou (Vilagarcía) entre otros. Pero los padrinos más importantes del acto fueron el secretario general de la formación en Galicia, Valentín González Formoso, y la presidenta de la formación y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

El acto se desarrolló en la plaza de O Portiño por dos motivos: uno emotivo y el otro de gestión política. El primero de ellos es porque era la plaza en la que Luis Arosa jugaba cuando era pequeño, al residir a escasos metros de ese lugar. La segunda parte de que ese entorno se encontraba muy degradado antes de que el gobierno al que pertenece acometiese una profunda remodelación, financiada con fondos de la Diputación de Pontevedra, que la han puesto en valor y la han llegado a convertir en plató de televisión.

El propio Carlos iglesias, fue el encargado de presentar en sociedad a su sustituto, al que definía con las palabras “compañero y amigo, con ocho años de experiencia en gestión y con gran capacidad para afrontar esta nueva etapa por su espíritu de trabajo y su implicación, por eso le apoyaré para que sea el tercer alcalde de este municipio, el tercer alcalde socialista”. Tras todos los discursos de los altos cargos socialistas, tomó la palabra Arosa para comprometerse a seguir trabajando “por este pueblo” y a garantizar que “vamos a volver a ganar las elecciones”. Con inquietudes políticas desde muy joven, Arosa nunca pensó en que se acabaría convirtiendo en candidato a la Alcaldía pero, como él mismo reconoció durante su presentación “a carneiro non me gaña ninguén”. El candidato elogió el compromiso de la Diputación con el municipio y lo puso en contraposición con la Xunta, a la que acusó de “no invertir un solo euro en A Illa, como si esto perteneciese a Asturias en cuanto se entra en el puente. También hizo mención al reciente enfrentamiento con la presidenta de Portos, Susana Lenguas, asegurando que “todo el que se ría de los vecinos de A Illa, me va a tener enfrente”.