Así es la nueva zonificación escolar de Vilagarcía colegio a colegio

La zonificación escolar de Vilagarcía llevaba años sin actualizarse, por lo que la Consellería de Educación ha considerado necesario “regular administrativamente la delimitación de las áreas de influencia y las adscripciones con el fin de determinar la puntuación de las solicitudes de admisión para permitirle a la ciudadanía el acceso a la información”, según reza la propuesta de la nueva zonificación que entra de forma inmediata en vigor con la apertura de la reserva de plazas para el periodo 2023-2024 (del 15 de enero al 4 de febrero para los alumnos que finalizan etapa en un centro y pasan a otro; y del 1 al 20 de marzo para cambios voluntarios de colegio).

Además, hay que tener en cuenta que en el presente curso el IES Fermín Bouza Brey se convirtió en Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), por lo que el colegio de O Piñeiriño necesitaba una nueva adscripción, que es el IES Armando Cotarelo Valledor.

Las novedades

Los directores de las unitarias, colegios –públicos y concertados– e institutos de Vilagarcía se reunieron el pasado 15 de diciembre con el inspector de Educación para aprobar la nueva zonificación, que aparte de la modificación relativa al Bouza Brey, incluye otras. Así, el CEIP A Escardia tendrá como referencia el IES O Carril en lugar del Castro Alobre –lo que conllevará el cambio de una ruta de transporte escolar– y los colegios concertados, con enseñanza hasta 4º de ESO, tendrán por primera vez instituto adscrito para Bachillerato. Los estudiantes del San Francisco irán al Castro Alobre y los del Sagrada Familia (Filipenses) al Cotarelo. Otra novedad es que la unitaria de Solobeira cambiará el colegio de Tremoedo (Vilanova) como adscrito por el de Vilaxoán. Así queda la nueva distribución centro a centro:

EEI de Aralde-Sobrán.

Escuela adscrita al CEIP Vilaxoán. La zona de influencia incluye la parroquia de San Martiño de Fóra, es decir, los lugares de Aralde, Eiviño, Galáns, Maceiras, Pedramogueira, Praga, Renza y O Rial. Esta área linda con Caleiro y Corón, dos parroquias de Vilanova.

EEI de Guillán.

Esta unitaria está adscrita al CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro, en Carril. Les corresponde esta escuela los niños que viven en Trabanca Sardiñeira, Guillán, Trabanca Badiña, Caldihuela, Pereira y avenida Rosalía de Castro.

EEI de Solobeira. Estrena adscripción al CEIP Plurilingüe de Vilaxoán. Su área de influencia es la parroquia de Solobeira, que linda con Lobeira y Cornazo (Vilagarcía), Baión, Tremoedo y András (los tres lugares pertenecientes a Vilanova).

EEI de Vilar-Bamio. Adscrita al CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro (Carril). Tienen plaza asegurada en esta escuela los niños residentes en la parroquia de Bamio: lugares de A Dona, O Casal, O Pedroso, A Amproa, O Sordido, O Nogueirido, A Casusa, O Outeiro, A Parada do Rei, A Cruciña, O Campanario, A Granxa, San Xoán, Vilar y O Salgueiral. Linda con los concellos de Catoira y Caldas. Ninguna de las cuatro unitarias cuenta con Plan Madruga, comedor ni transporte.

CEIP A Escardia. Este colegio cambia de centro adscrito: del instituto Castro Alobre al de Carril, una decisión que ha motivado quejas por parte de la ANPA. Su área de influencia tiene como perímetro por el norte la acera sur de Concepción Arenal, por el este la calle A Escardia (continuando por la vía del tren hasta López Ballesteros), López Ballesteros, Vilar Ponte, Curros Enríquez y Ramón Otero Pedrayo (hasta el cruce con Curros Enríquez), por el sur la plaza Juan XXIII, Os Duráns y Aquilino Iglesia Alvariño (hasta Otero Pedrayo), y por el oeste Rosalía de Castro (desde San José hasta la plaza de la Constitución), Juan Carlos I (hasta el cruce con Juan XXIII y la acera norte de la plaza de Ravella (hasta la intersección con Travesía Ravella). El CEIP A Escardia tiene una ruta de autobús.

CEIP A Lomba. Con tres líneas, está adscrito al Castro Alobre. Su zonificación abarca todo el casco urbano y las siguientes parroquias y lugares: Arealonga-Santa Eulalia, Cornazo, Vilagarcía-Santa Eulalia, As Bocas, A Laxe, Trabanca Badiña, A Florida, As Carolinas, San Roque, Juan Carlos I, A Maroma y Castriño (desde el edificio Guernica hacia Vilagarcía). Es el colegio público con más alumnado y dispone de once rutas de transporte escolar (ocho gestionadas por Educación y tres son servicios integrados).

CEIP Arealonga. Está justo al lado del A Lomba y por ello tiene la misma área de influencia. También es el Castro Alobre su instituto adscrito. La diferencia: es un centro de doble línea y carece de comedor. Cuenta con nueve líneas de autobús.

CEIP O Piñeiriño. Adscrito al Cotarelo. Su perímetro incluye la urbanización de O Piñeiriño, O Piñeiro, Vilaboa, Figueirido, Fontecarmoa (acera oeste en el tramo compartido con los colegios A Lomba y Arealonga), O Castriño, Sobradelo (excepto San Cibrán) y la zona portuaria de Vilagarcía. Dispone de una ruta de transporte escolar.

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro. Adscrito al IES O Carril. Su área de influencia comprende Bamio, Carril, Trabanca Sardiñeira y Guillán. Tiene seis rutas de transporte (solo una de ellas gestionadas por Educación).

CEIP Plurilingüe de Rubiáns. Tiene el IES Cotarelo como referencia. Su zonificación son las parroquias de Rubiáns y de Cea. Tres rutas de autobús.

CEIP Plurilingüe de Vilaxoán. Adscrito al Cotarelo. Le corresponde este colegio a los niños que viven en Vilaxoán, Renza, Canelas, Ferrazo, Faxilde, Aralde, Galáns, Eiviño, O Rial y la parroquia de Sobradelo desde la calle San Cibrán, Rúa Sobradelo, Canelas y Armando Cotarelo Valledor hacia Vilaxoán. Cuatro rutas de transporte escolar (tres de la Consellería).

CPR Plurilingüe Sagrada Familia. Este colegio concertado del centro urbano aglutina las áreas de influencia de los públicos Arealonga, O Piñeiriño, Rubiáns y Vilaxoán. No tiene transporte. En Bachillerato está adscrito al Cotarelo.

CPR Plurilingüe San Francisco. Su zona de influencia suma las de los colegios de Carril, A Escardia y A Lomba. Tampoco tiene autobuses y en Bachillerato está adscrito al Castro Alobre.