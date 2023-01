La plaza de abastos de Vilagarcía abrirá por la tarde y las pescantinas quedan eximidas de tener que trabajar los lunes

El gobierno de Alberto Varela lleva al pleno de la próxima semana la aprobación definitiva del Regulamento Municipal das Prazas de Abastos de Vilagarcía tras haberse incorporado al texto algunas alegaciones.

Una de las modificaciones que se incluyen en la redacción final es que los puestos de pescado fresco no tendrán la obligación de abrir al público los lunes, teniendo en cuenta que se trata de una jornada en la que tradicionalmente escasea este producto porque los marineros el domingo no salen a faenar. Además, “se podrá autorizar la ausencia de las pescantinas en aquellas jornadas en las que por las condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia no abran las lonjas, siempre que la circunstancia esté debidamente acreditada (orden de cierre de puertos y paro de la flota por temporal, alerta en el mar, ...)”, explican desde Ravella.

Asimismo se añade al texto aprobado inicialmente por unanimidad por parte de toda la corporación una disposición transitoria en la que queda reflejado que la contabilización de los días de cierre injustificados para los puestos de pescado fresco no se empezará a realizar hasta el 1 de enero de 2024 con el propósito de dar tiempo a desarrollar las nuevas acciones que tiene proyectadas la Concejalía de Promoción Económica de Alba Briones para dinamizar el mercado.

Se trata de atraer nueva clientela, especialmente la más joven, que no suele acudir a la plaza, y que haya actividad y movimiento en las instalaciones todos los días de la semana en los que las instalaciones están abiertas. En la actualidad las ventas se concentran mayoritariamente los martes y los sábados, coincidiendo con la celebración del mercadillo ambulante.

Horario ininterrumpido

El nuevo reglamento fija un horario de funcionamiento que afecta tanto a la plaza de Vilagarcía como a la de Vilaxoán. Así, abrirán los martes y los sábados a las 6.00 horas y cerrarán a las 20.00. Los demás días de la semana la apertura se demorará a las 7.00 horas. “Estos horarios podrán ser objeto de variación por necesidades del servicio”, apuntan desde Ravella.

Los concesionarios ocuparán sus puestos un máximo de nueve horas y el acceso de proveedores y mercancías será como máximo a las 9.30 horas (por la tarde de 17.00 a 19.30).

Para evitar especulaciones en los traspasos de los puestos, será obligatoria la emisión de un informe previo municipal para determinar si el precio pactado entre las partes es acorde a los de mercado.