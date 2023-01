Las gasolineras de O Salnés recuperan la actividad tras el parón de principios de año

Las estaciones de servicio empiezan a recuperar el volumen habitual de trabajo para estas fechas. A principios de enero, la actividad en las gasolineras se resintió mucho porque en los días precedentes los consumidores habían acudido en tropel para exprimir al máximo la bonificación del Gobierno, que expiró el 31 de diciembre. “Los primeros días había muy poca gente porque todo el mundo había llenado los depósitos”, explica el gerente de una estación de servicio de O Salnés. No obstante, a estas alturas del mes de enero ya se percibe la asistencia habitual.

La bonificación de 20 céntimos por litro de carburante expiró el 31 de diciembre. En esos últimos días del año, había que armarse de paciencia si se iba a llenar el depósito a las horas punta, ya que en algunas gasolineras se formaron grandes colas de usuarios. “Alguna gente hasta vino varias veces con garrafas”, apunta el empresario mencionado, que cifra en un 40 por ciento el incremento de las ventas durante esas jornadas.

El panorama cambió drásticamente desde el 1 de enero, si bien algunas compañías mantienen el descuento de marca que ya ofrecían en 2022 -adicional al del Gobierno- y que asciende a 10 céntimos de euro por litro. En principio, esta rebaja estará operativa hasta el 31 de marzo.

La estación de servicio más barata de la comarca está en Vilanova, y la más cara en Sanxenxo

Los responsables de las estaciones de servicio tampoco aprecian grandes diferencias en los hábitos de consumo por parte de los consumidores no profesionales con respecto a 2022. La diferencia es que se interesan por las previsiones de precios a corto plazo antes de decidir si llenan o no el depósito. “Preguntan qué va a pasar a una semana vista. Si la previsión es que suba el combustible, llenan el depósito, y si no, echan menos, para ir tirando unos días”, afirma el gerente.

Los precios

Los precios de los principales carburantes varían mucho, según la gasolinera elegida, incluso más que hace un año, cuando el inicio de la guerra de Ucrania provocó un rápido aumento del coste del combustible y el Gobierno tuvo que aprobar la bonificación de 20 céntimos.

En el caso de la gasolina de 95 octanos, los precios oscilan entre los 1,457 euros por litro de la estación de servicio más barata -ubicada en Vilanova de Arousa- y los 1,759 de la más cara, que está en Sanxenxo. En el caso de un depósito de 50 litros, la diferencia entre repostar en una gasolinera o en otra ascendería a unos 15 euros. En la más barata, costaría 72,85 euros, y en la más cara, 87,95.

En lo que se refiere al diésel, la diferencia es algo menos acusada. El litro más barato se encuentra de nuevo en Vilanova (1,517 euros) y el más caro en Sanxenxo (1,769). La diferencia de repostar 50 litros en una estación u otra es de unos 13 euros. Así, el conductor abonaría 75,85 euros en Vilanova, y 88,45 en Sanxenxo.

En lo que respecta al análisis de precios en Vilagarcía de Arousa, las estaciones más económicas se encuentran en el entorno de As Carolinas y en la salida de Carril hacia Bamio. La gasolina se vendía ayer a 1,549 euros por litro, y el gasoil a 1,599 euros. Los precios más elevados son de 1,664 euros el litro, en el caso de la gasolina, y de 1,739 euros en el gasóleo.