Estas son las peticiones de la asociación de vecinos de A Laxe al Ayuntamiento de Vilagarcía

El concejal de Obras de Vilagarcía, Lino Mouriño, se comprometió ayer a que el Ayuntamiento subsanará las deficiencias que presenta el local anexo del centro social de A Laxe. Los principales problemas se localizan en la cubierta, ya que hay filtraciones importantes de agua, y en la acometida de la instalación eléctrica.

Mouriño se acercó ayer a A Laxe para hablar con Diego Dasilva, presidente de la asociación de vecinos Contra Vento e Marea. Dasilva le expuso en primer lugar la necesidad de realizar una serie de mejoras en el local anexo del centro social. El edificio principal lo construyeron los propios vecinos en la década de los 70 y se encuentra en buen estado. Pero no así el anexo, que levantó unos años después el Concello.

En la actualidad tiene filtraciones importantes de agua, y la acometida de corriente está en mal estado. El presidente de la asociación de A Laxe solicitó la colaboración del Ayuntamiento para resolver esta situación, y Lino Mouriño ha dado el visto bueno a las obras necesarias para poner al día las instalaciones, según Dasilva.

La asociación Contra Vento e Marea llevaba unos años parada, pero unos vecinos, algunos de los cuales recuperaron las fiestas de Santa Marta, decidieron reflotarla. Al frente del proyecto se encuentra Diego Dasilva. El colectivo regresa así a la vida con dos finalidades esenciales: organizar eventos socioculturales para el barrio; y lograr mejoras en los servicios de que disfrutan los residentes.

Puesta a punto en viales

Tras ver el centro social, Diego Dasilva y Mouriño se acercaron a la calle Canteira, puesto que el dirigente vecinal quería mostrarle que ha crecido mucho verdín sobre el pavimento, y que puede resultar peligroso caminar por allí.

Asimismo, fueron a ver un tramo de la calle Quinteiro, que tiene un firme de adoquines, y que está parcialmente levantado debido a la acción de las raíces de los árboles. Finalmente, el presidente de Contra Vento e Marea mostró una serie de socavones que se han abierto en el asfalto en el entorno del negocio de chatarrería, posiblemente por efecto de las fuertes lluvias de los últimos meses.

La nueva directiva de la asociación de A Laxe pretende retomar las actividades sociales en el mes de febrero, y está trabajando en un homenaje a las personas de más edad, que será en marzo. El colectivo cuenta ahora con 75 socios.

Alertan del riesgo de la calle que enlaza Rodrigo de Mendoza con Rubiáns

La calle Arealonga es un alargado vial que comunica Rodrigo de Mendoza, en el centro de Vilagarcía, con el entorno del cementerio de Rubiáns. Desde hace unos años se ha convertido en una carretera muy transitada, tanto por la población de A Laxe y otros núcleos de población próximos, como por conductores que pretenden avanzar más rápidamente, al evitar el tráfico lento de As Carolinas. Pero, pese a tener más circulación, las condiciones de seguridad vial no son idóneas, ya que hay tramos muy estrechos y no hay aceras ni arcenes para los peatones.

Diego Dasilva y Lino Mouriño también abordaron la situación de esta calle, y el dirigente municipal le expuso que debe presentar un escrito solicitando que se haga un estudio sobre el volumen de tráfico que tiene dicho vial. Cuando haya datos, se analizarán las medidas a adoptar, entre las cuales podrían encontrarse acciones para el calmado del tráfico. La falta de pasos seguros para los viandantes, la estrecha calzada, la iluminación deficiente o los excesos de velocidad son algunas de las taras más habituales en materia de seguridad vial de que adolecen los accesos del extrarradio, tal y como han constatado las asociaciones de vecinos.