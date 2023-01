“A Santa” ya es de todos los gallegos

“A Santa” de Francisco Asorey ya pertenece a la Xunta de Galicia. La Administración gallega negoció durante meses la adquisición de un lote de obras de arte que habían pertenecido a la Casa de Galicia de Montevideo, entre las que se encontraba esta escultura. La operación ya es definitiva porque el juzgado uruguayo abrió un plazo para la presentación de alegaciones, y transcurrido el plazo legal no se presentó objeción alguna al contrato.

Por este motivo, el juzgado que tramita la liquidación de la Casa de Galicia autorizó la venta del patrimonio artístico a la Xunta, tal y como confirman fuentes jurídicas conocedoras del proceso.

“A Santa” pertenecía a la Casa de Galicia de Montevideo, una organización de emigrantes gallegos en Uruguay que quebró tras una larga agonía. Esto dejó en el limbo el destino de todo su patrimonio, incluido el artístico, entre el cual se encuentran piezas de Asorey, Colmeiro o Castelao.

Los peritos tasaron la obra del cambadés en unos 6.000 euros

Por ello, existía el riesgo de que un particular pujase por “A Santa” u otra de estas obras de arte, y que las adquiriese, confinándolas en una colección privada.

No obstante, se organizó una movilización desde Galicia, con la familia de Asorey, el BNG y la Xunta de Galicia, que ha culminado con la compra de esas obras por la Administración gallega. Esto asegura que seguirán siendo patrimonio público, pero una cláusula del contrato de compraventa establece que no podrán salir de Uruguay. Lo que no se conoce por el momento es la ubicación definitiva de las obras, aunque se espera que sea un espacio público.

El importe total del contrato ronda los 17.000 euros, de los cuales unos 6.000 corresponden a la escultura del artista cambadés.

Comprada en 1951

“A Santa” es una de las obras más conocidas de Asorey. La Casa de Galicia de Montevideo compró la escultura en 1951, ubicándola en su sede principal. Por aquel entonces, era uno de los mayores centros abiertos por los emigrantes gallegos en el exterior. Pero la situación de la entidad ha cambiado mucho en las últimas décadas, hasta llegar a la intervención.

Asorey enlazó con esta obra la tradición gallega en lo referido a materiales y formas con los movimientos de vanguardia. También mezcló estilos como el realismo primitivo o el expresionismo humanista, lo que le permitió captar la personalidad de la Galicia de principios de los años 20 del pasado siglo.

La escultura solo estuvo expuesta en Galicia una vez en setenta años

Asorey presentó “A Santa” en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid en 1926. La obra causó cierto revuelo debido a la desnudez de la mujer, y los críticos resaltaron de ella su realismo crudo, su originalidad, atrevimiento y belleza.

“A Santa” viajó a Uruguay dos décadas después de la exposición de bellas artes, y desde entonces solo regresó a Galicia una vez, en 2019, con motivo de la exposición “Galicia, un relato no mundo”, celebrada en la Cidade da Cultura.

Seis policlínicas

La Casa de Galicia de Montevideo fue durante décadas una de las organizaciones de emigrantes gallegos más relevantes del mundo. Llegó a poseer una infraestructura sanitaria gigantesca, con un sanatorio de 380 camas y seis policlínicas.

Pero en los últimos años, la institución acumuló una deuda que llegó a los 80 millones de euros. El Gobierno uruguayo ordenó la intervención de la entidad, y esta entró en liquidación. Eso puso en riesgo el servicio sanitario que estaban recibiendo 45.000 mutualistas, una nómina de 3.000 trabajadores, varios centros sanitarios y un buen número de piezas culturales, entre ellas una biblioteca con 4.000 libros, y las citadas obras de Castelao, Colmeiro y Asorey.

El procedimiento de venta del patrimonio artístico fue gestionado por la entidad sucesora de la Casa de Galicia y por el síndico (administrador concursal) Fernando Cabrera, miembro del área jurídica de la Liga de Defensa Comercial (Lideco).