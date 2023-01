"Zafios" y "bastos": las duras palabras de la juez de Cambados contra unas declaraciones de Enrique Oubiña

El grupo de gobierno de Ribadumia ha recurrido la decisión del Juzgado de Cambados de archivar la denuncia que había interpuesto contra el portavoz de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, que el pasado verano puso públicamente en tela de la calidad del agua de abastecimiento.

La juez ha censurado con dureza a Enrique Oubiña, pues entiende que, “el relato de los hechos realizado por el denunciado no pasa de una mera suposición”, según un comunicado difundido por el grupo de gobierno. No obstante, la juez ha archivado la denuncia del Concello contra el concejal de la oposición por motivos que el gobierno municipal no ha desvelado. Tampoco facilitó acceso a la sentencia.

Pero el equipo que dirige David Castro insistirá en la vía judicial contra Enrique Oubiña y Somos Ribadumia. Considera que el edil dañó seriamente la imagen de la administración local con sus declaraciones, que se difundieron en varios medios. Por ello, intentarán que la justicia castigue a Oubiña, “porque no todo vale, y no se pueden poner en duda asuntos relacionados con la salud pública sin estar apoyado en información que verifique las acusaciones”.

Según los extractos de la resolución proporcionados por el gobierno de Ribadumia, la juez advierte que Oubiña, “reconoce que no sabe si la potabilizadora está en funcionamiento, desconectada o sin cloro”. Por ello, tildó las declaraciones de Oubiña de “comentarios zafios, bastos, de mal gusto, que adolecen de rigor”, reprochándole que denunciase sin prueba alguna.